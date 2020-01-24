武漢肺炎疫情燒 蔡正元：台灣對美國流感也不能無所謂

國民黨政策會前執行長蔡正元。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

中國大陸武漢肺炎疫情延燒，但美國流感疫情也不容小覷。國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書提醒，美國來的旅客有發燒也要小心處理，不能看到美國就無所謂；若武漢肺炎和美國流感如果同時侵襲台灣，這個鼠年會很難過。

蔡正元表示，美國流感自去年9月到年底已經死亡6600人，12萬人住院治療，1300萬人感染，美國50個州已有46個州淪陷；所以不管是武漢肺炎或美國流感，台灣都要小心。