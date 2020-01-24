稱歐巴馬無能要打伊朗拚連任 蔡正元：川普原來講自己

美國總統川普以無人機狙殺伊朗軍事將領蘇雷曼尼，升高美伊對峙氣氛。國民黨政策會前執行長蔡正元下午在臉書揶揄，川普2011年稱當時的美國總統歐巴馬因為無能，將攻擊伊朗爭取選票，原來川普是預言自己的無能。記者周志豪／攝影 分享 facebook

美國總統川普以無人機狙殺伊朗軍事將領蘇雷曼尼，升高美伊對峙氣氛。國民黨政策會前執行長蔡正元下午在臉書揶揄，川普2011年稱當時的美國總統歐巴馬因為無能，將攻擊伊朗爭取選票，原來川普是預言自己的無能。

蔡正元表示，川普在2011年預言歐巴馬會在2013年競選連任前對伊朗發動攻擊，作為爭取選票的工具，理由是因爲歐巴馬很無能，無能的總統才會這麼做，但歐巴馬並沒有這麼做，川普當時的預言並未成真。

蔡正元說，沒想到2016年川普當選總統，2020年尋求連任卻自己發動攻擊伊朗將領，無怪乎川普2011年那段預言錄影畫面現在被美國很多節目拿出來調侃，說川普是「很神的預言家」，預言川普自己很無能。