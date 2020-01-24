鄭文燦過年11天要趕130行程 宮廟參香發福袋10萬個

桃園市長鄭文燦迎接春節，今天除夕日連排公園、榮家及八德家鄉廣豐新天地大賣場及晚上宮廟「拜頭香」8個行程，各地發放福袋、春聯親切向市民、榮民長輩祝賀拜年，鄭文燦今天下午說，今年春節自小年夜到年初九（2月2日）11天，安排廟宇、商圈、賣場及公園行程超過130個，將發放10萬個福袋，期許桃園航空城、台鐵地下化工程等重大建設定案、開工發展。

鄭文燦今天除夕趕8個行程發春聯、福袋行程忙碌，他在桃園區風禾公園向看市民發送春聯、福袋，前往八德區八德2處榮民之家，與榮民長輩一起除夕圍爐、發放春聯、福袋，他以自己是八德子弟向榮民長輩拜年，表示市府會繼續支持照顧榮民長輩。

他今天下午到八德廣豐新天地大賣場，發放春聯、福袋，吸引不少市民專程排隊領取，甚至不少一家三代排隊領福袋合影，鄭文燦來者不拒，向採買年貨市民拜年，他今晚將赴桃園景福宮、慈護宮、蘆竹誠聖宮及南崁五福宮「拜頭香」祈福，祈求國泰民安。

鄭文燦說，今年從小年夜到年初九11天，安排廟宇、商圈、賣場及公園發春聯、福袋行程逾130個，超過去年，將發放10萬個福袋，期許明年桃園航空城趕快定案開發，台鐵地下化已定案，希望開工時辰臨時軌道工程快一點，桃園、中壢車站捷運、地下重整工程過程，讓民眾習慣貢獻。