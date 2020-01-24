確定接北市勞動局長 陳信瑜：這是白綠合作第一步

前民進黨籍高雄市議員陳信瑜。圖／報系資料照片 分享 facebook

立法院新會期下月中開議，新科立委也將在2月走馬上任，北市府勞動局長賴香伶確定1月31日請辭，繼任人選備受各界關注。據了解，台北市長柯文哲前天結束訪歐行程返台後，隨即前往北市府開會，會中拍板定案，確定北市府新任勞動局長將由前民進黨籍高雄市議員陳信瑜接任，預計2月1日正式上任。

陳信瑜今也在臉書上證實，今天起將為台北市的勞工朋友盡最大努力，包括來自故鄉的勞工朋友們，爭取最大權益，這是民進黨＋民眾黨合作第一步，人才先交流。

陳信瑜表示，來自高雄的她，承蒙高雄的鄉親疼惜21年。謝前市長，陳菊前市長栽培擔任助理，市府機要近7年行政歷練，及議員14年的服務，這是民進黨長期扶持栽培23年。感謝讓她有這麽長時間在地生根，奉獻所長。高雄鄉親提供養份讓她成長，前鎮小港區市民栽培她，民進黨細細呵護，在地青年灌溉長大，小樹苗成長茁壯後，有較大能量提供人們遮雨納涼。

陳信瑜說，如今只能秉承一顆感恩的心，本著從政初心，青年從政，清廉勤政，帶著民進黨的情與民眾黨的心，擴大服務台北市民。

陳信瑜表示，回應賴副總統的呼籲，擴延加乘各政黨的優點，1+1>2 ，開啟民進黨+民眾黨合作第一步，人才先交流為全民所用，就從信瑜做起。