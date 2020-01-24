這道年菜背後故事有洋蔥 盧秀燕示範「家傳燉牛肋」

今天是除夕，家家戶戶年菜大不同，台中市長盧秀燕有一道特別的家傳私房菜「五福臨門燉牛肋」，作法簡單，將五種蔬果與牛肋條一塊燉，加上一點點醬油與醬油膏提味，就是一道「母親的醍醐味」，也是盧家人年年團聚必吃的年菜，蔬果的自然鮮甜。圖／台中市新聞局提供 分享 facebook

今天是除夕，家家戶戶年菜大不同，台中市長盧秀燕有一道特別的家傳私房菜，就是「五福臨門燉牛肋」，作法簡單，將五種蔬果與牛肋條一塊燉，加上一點點醬油與醬油膏提味，就是一道「母親的醍醐味」，也是盧家人年年團聚必吃的年菜，蔬果的自然鮮甜。

盧秀燕日前親自下廚做年菜，在市府型男交通局長葉昭甫、法制局長李善植、台中城市吉祥物「虎媽」擔任小幫廚下，燉煮一道家傳美味料理「五福臨門燉牛肋」，並邀現場3名可愛的小朋友品嚐，新聞局長黃國瑋也應景扮成財神爺，逗趣模樣，喜氣歡樂。

「肉軟軟的，但不會太鹹！」小朋友邊試吃邊點頭，讓人想一口接一口。盧秀燕分享烹調方法，「燉牛肉料理方式很多種，但其實只要蘋果、洋蔥、番茄、白蘿蔔、紅蘿蔔等天然五蔬果」、主角「牛肋條」即可，不需蔥薑蒜或中藥包等辛香料，就可熬出美味湯汁，讓家人吃得更健康。

盧特別叮嚀，食材都要切大塊，吃起來才豪邁、過癮，長時間燉煮也不會糊在一起，立刻挽袖下廚，首先在湯鍋放入約1/4鍋的水量，水滾後放入五種蔬菜和川燙過的牛肋條，再加入適量醬油，煮滾後再加入醬油膏染色，以筷子輕輕攪拌，讓食材均勻上色，起鍋後加上一點綠花椰菜或芹菜擺盤，或淋上白麵條一起吃，健康又清爽。

烹煮過程中，盧秀燕也首度公開藏在這道菜中的感人故事，原來這道「五福臨門燉牛肋」是母親的獨家食譜，「但母親已高齡失智，想吃這道媽媽的菜，已經吃不到了，換我煮給媽媽吃」，用文火慢燉出「最愛的那一味」，也是親朋好友、左鄰右舍爭相預約品嘗的「盧家招牌」。

盧說。從小在母親烹飪時，便在旁學習，雖難以仿製出一模一樣「媽媽的味道」，每年圍爐仍必吃的這道料理，但家裡的孩子總說：「跟奶奶的味道不一樣！」才讓她驚覺「原來有些味道，有些人，永遠無法被取代」。

盧秀燕說，就算用一樣的步驟，也端不出一樣的美味，這道「五福臨門燉牛肋」是盧家餐桌上最被懷念的美味故事。