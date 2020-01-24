投票年齡下修至18歲 柯文哲：全球趨勢台灣沒理由例外

台北市長柯文哲強調，如果我們的義務是18歲就要盡成年人的義務，那為什麼18歲不是成年人的權利，基於這兩個理由，投票年齡下降到18歲是應該的。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

國會新局面，立法院形成小黨割據，據了解，台灣民眾黨有意在開議後推動「選舉權年齡下修至18歲」，時代力量也表態支持。對此，台北市長、民眾黨主席柯文哲今上午受訪時表示，全世界的公民投票年齡都是18歲，不是18歲的是極少數，而且台灣18歲就適用刑法，那如果盡義務是18歲，那為什麼公民權利不是18歲。

柯文哲說，投票年齡下修是世界潮流，台灣應該要逐漸和整個世界接軌，這也是個人在政治上的一貫主張，如果全世界的趨勢是18歲，那有什麼理由台灣要例外。

柯文哲強調，如果我們的義務是18歲就要盡成年人的義務，那為什麼18歲不是成年人的權利，基於這兩個理由，投票年齡下降到18歲是應該的。