韓國瑜賀歲拜年：將有重大消息宣布 釣出網友熱烈回應

今天就是除夕，高雄市長韓國瑜上午透過臉書向民眾拜年，開頭就「語言力」大爆發，接連用西班牙語、台語、中文、英文說「新年快樂」，話鋒一轉，暢談教育與國際接軌計畫，並在影片尾聲埋下伏筆，「二、三月會向大家宣布一個重大消息」，引發不少民眾敲碗直喊「好奇」。

韓國瑜在臉書發文祝福除夕快樂，「一年之計在於春，新的一年高雄市政府依然上緊發條，要給孩子們最棒的雙語教育資源」，還不忘俏皮地問，「大家還會哪一種語言的新年快樂呢？」短短一小時就釣出網友熱烈回應，有人回說，「Bonne année，市長，這是法文版的新年快樂」、「新年快樂 and Happy new year！我只會這兩種，但祝福的心意滿滿又誠心哦」。

還有網友打趣向市長拜年，「韓市長新年快樂、恭喜發財、紅包拿來」，也有人暖心地說，「拋開所有不愉快，迎向新年新氣象，韓市長，一起加油喔！」

韓國瑜藉賀歲影片報告市政，他說，今年高雄有24所中、小學實施中英雙語教育，「明年要加倍」，鼓勵高雄市年輕一代能在求學階段就與國際接軌，讓孩子與世界各地的人當好朋友，豐富孩子的生命、擴展知識，人與人的交流更可以刺激思考，成為成長的養分。

韓國瑜不斷鼓勵年輕人與國際交朋友，並透露，預計在二、三月宣布一個重大消息，事關讓年輕孩子、公教系統與國際接軌，相關規劃已到最後階段，最後再次祝新年快樂。

韓國瑜今天並沒有安排市政行程，他昨天說，過年計畫就是「休息一下、不出國、把心靜下來，陪長輩吃吃年夜飯」，將在北部陪伴長輩，並提前在初四回高雄上班。