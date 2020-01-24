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財富無盡、年年有餘 馬英九鼠年春聯要民眾發大財

2020-01-24 10:06聯合報 記者周志豪／台北即時報導

鼠年到，前總統馬英九今年再親筆書寫「金鼠風光無盡藏、萬物熙和有餘香」鼠年春聯，要在過年期間發放，再度引發索取熱潮。只是春聯中的文字，不少民眾都不甚了解，馬近日出席活動時親自解釋，春聯寓意是「財富無盡、年年有餘」。

馬英九表示，今年是鼠年，所以上聯是「金鼠風光無盡藏」，金鼠代表財富與富裕，今年可以沒有窮盡的發展。至於被虧是為親民黨副總統候選人「余湘」輔選的下聯「萬物熙和有餘香」，馬解釋，熙代表歡喜，和代表和樂，歡喜和樂才能夠年年有餘。

馬英九說，「我的字寫的實在不怎麼樣，只有一個小小的優點，就是春聯裡面沒有錯字」。

農曆春節連假開始，馬英九依循慣例，今年過年期間一樣宮廟行程滿檔，從除夕深夜前往法鼓山撞鐘祈福開始，大年初一將前往台北市的景美集應廟、行天宮、龍山寺、松山奉天宮、慈惠堂與慈祐宮參拜。

初二一早，馬英九先會回到苗栗馬家庄祭祖，之後則會前往苗栗公館五穀宮參拜，再轉往新竹褒忠義民廟、竹北天后宮、新竹竹蓮寺與北埔慈天宮參拜。

初三馬英九走春行程則從台北關渡宮開始，之後即轉往桃園平鎮褒忠祠、中壢仁海宮，再轉赴台中大雅永興宮、神岡順濟宮與大甲鎮瀾宮參拜。

初四馬英九將到南台灣，參拜包含台南新化護安宮、永康靈霄寶殿、永康紫龍宮、台南大天后宮、高雄三民褒忠義民廟、鳳山天公廟與大寮慈后宮。

大年初五馬英九則會回到雙北，先後參拜包含新北三重先嗇宮、義天宮、蘆洲湧蓮寺與台北市省城隍廟，為春節宮廟走春畫下完美句點。

而馬英九春節期間宮廟走春行程時，鼠年春聯將是伴手禮，有意索取民眾可在馬到訪時，前往相關宮廟排隊索取。

鼠年到，前總統馬英九今年再親筆書寫「金鼠風光無盡藏、萬物熙和有餘香」鼠年春聯，要...
鼠年到，前總統馬英九今年再親筆書寫「金鼠風光無盡藏、萬物熙和有餘香」鼠年春聯，要在過年期間發放，再度引發索取熱潮。只是春聯中的文字，不少民眾都不甚了解，馬近日出席活動時親自解釋，春聯寓意是「財富無盡、年年有餘」。記者周志豪／攝影
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馬英九春聯春節

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