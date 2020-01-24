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北市新任勞動局長人選確定 前反同市議員陳信瑜接任

2020-01-24 09:01聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

立法院新會期下月中開議，新科立委也將在2月走馬上任，北市府勞動局長賴香伶確定1月31日請辭，繼任人選備受各界關注。據了解，台北市長柯文哲前天結束訪歐行程返台後，隨即前往北市府開會，會中拍板定案，確定北市府新任勞動局長將由前民進黨籍高雄市議員陳信瑜接任，預計2月1日正式上任。

對此，北市府副市長蔡炳坤表示，勞動局長的新任人選確實已經找到了，預計下月正式上任，原則上就是無縫接軌；至於是否由陳信瑜接任，蔡炳坤僅說，北市府重大人事案原則上還是由市長柯文哲親自宣布比較好，近期內就會對外公布。

畢業於文化大學、國立中山大學高階經營管理碩士的陳信瑜，曾任新眼光電視台主持人、高雄市政府都發展局長機要秘書、工務局長秘書、社會局長機要秘書，甚至還曾擔任過時任高雄市謝長廷辦公室助理與婦女總部執行長等職務。

由於陳信瑜本身是虔誠的基督徒，過去曾也號召家長一人一「存證信函」，要求學校及出版社禁止使用「性別光譜」等性平教材，「不更正就退書」，是國內知名的反同政治人物之一。

據了解，由於陳信瑜反同色彩濃厚，再加上又是「綠底」、「高雄幫」，還曾被國民黨北市議員羅智強、游淑慧等人爆料，指陳信瑜在去年選舉前曾付一筆款項給「卡神」楊蕙如，被外界視為和楊蕙如關係良好，當初遴選過程，市府內部雜音不少，許多人都持反對意見。

尤其賴香伶擔任北市府勞動局長長達5年，表現相當亮眼，甚至被網友誇為「全台唯一勞動局長」，這也讓北市府在接任人選方面，相當頭痛，認為繼任人選不能隨便亂找，免得砸了全台唯一勞動局的招牌。

不過柯營內部最後考量2022選戰佈局，決定延攬陳信瑜入府，未來不排除讓陳信瑜改掛白袍參選，好讓民眾黨在高雄成功插旗。

前民進黨籍高雄市議員陳信瑜。圖／報系資料照片
前民進黨籍高雄市議員陳信瑜。圖／報系資料照片
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北市高雄市柯文哲

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