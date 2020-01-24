武漢肺炎 世衛尚未列國際公衛緊急事件

世界衛生組織（WHO）23日在日內瓦再度針對武漢肺炎召開緊急會議，尚未將武漢肺炎列為國際關注公共衛生緊急事件，但不排除之後再度召開會議。

此外，媒體在記者會上詢問WHO排除台灣一事，世界衛生組織緊急項目負責人瑞恩（Michael Ryan）僅回應，與「中國台灣」保持技術合作，WHO與中國各省和任何實體都有技術合作。

被稱為「武漢肺炎」的「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）疫情蔓延，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）22日即召集緊急委員會開會，但會後表示還需要更多資訊，因此要求委員會隔日再度開會繼續討論。

經過2天緊急會議後，此次會議主席、法國衛生部衛生總局長胡辛（Didier Houssin）在23日的記者會表示，現在不是宣告為國際關注公共衛生緊急事件的時候，還為時過早；委員會昨天對於是否宣告為國際關注公共衛生緊急事件存在分歧，今天會議仍然分歧。

胡辛指出，宣告是否為國際關注公共衛生緊急事件至為重要，若有必要，委員會也準備好在未來幾天再度召開會議。

譚德塞則說，武漢肺炎在中國大陸確實為緊急事件，它尚未成為全球性的公共衛生緊急事件，但不排除之後可能會變成如此。

譚德塞表示，中國大陸已採取其認為適當的措施，以防止病毒在武漢和其他城市擴散；WHO目前並不建議擴大限制旅遊或貿易，但建議在機場進行篩檢。