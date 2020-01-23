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越南確診首例武漢肺炎 沙烏地阿拉伯疑似也淪陷

2020-01-23 23:17聯合報 編譯羅方妤／即時報導

路透報導，越南衛生部23日表示，一對來自中國大陸的父子被檢測出武漢肺炎陽性反應，是越南首度確診武漢肺炎病例，兩人目前「狀況良好」。

越南衛生部在官網表示，這對父子出現發燒症狀後，22日住進胡志明市的大水鑊醫院接受治療。聲明指出，兒子最近從大陸武漢飛抵越南。

此外，印度外交部長也在23日說，在沙烏地阿拉伯南部一家醫院工作的一名印度護士染上武漢肺炎。然而，路透無法立刻聯絡沙國衛生部求證。

越南衛生部副部長23日進入隔離區探視兩名感染武漢肺炎的病人前，穿上防護衣。法新社
越南衛生部副部長23日進入隔離區探視兩名感染武漢肺炎的病人前，穿上防護衣。法新社
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