武漢肺炎緊張 馬英九戴口罩拜年

小年夜，前總統馬英九到興隆市場發春聯，大姊馬以南也陪同現身，兩人皆戴上口罩，一前一後發春聯、口罩。 記者張世杰／攝影 分享 facebook

昨天小年夜，前總統馬英九上午前往興隆市場發春聯和口罩，大姊馬以南也陪同現身，不少攤販、採買年貨民眾上前握手搶拍照，下午馬轉往板橋慈惠宮，陪同新北市議員林國春發福卡。隨中國大陸武漢肺炎疫情愈來愈緊張，馬英九戴著口罩，就連和民眾拍照也沒拿下，也提醒大家防疫的重要性。

戴口罩是否擔心疫情？馬英九說，現在雖有境外病例進入台灣，但疫情還沒這麼嚴重，不過預防最重要，市場的傳染機會也比較大，要特別小心。

馬英九的女兒馬唯中日前剖腹產下男嬰，媒體問他當阿公的過年心情，打算包多少紅包給外孫，馬笑說，心情沒什麼不一樣，還笑說紅包是國家機密，甚至不忘酸說「跟某人論文一樣」。

馬以南說，發口罩是希望提倡大家預防疫情，這是好事。至於家族添新成員，馬以南表示，外孫今年1月4日出生，還在月子中心，她還沒看到，不曉得長得像誰。至於馬英九會包多少紅包給外孫？馬以南開玩笑說「一定是全部財產」，隨後又補一句「我想，其實也沒多少」。

下午馬英九陪同林國春在板橋慈惠宮發福卡，被問及高雄市副市長李四川被拱參選國民黨主席，馬英九說，「他如果願意出來，人越多、選擇越多」。

板橋慈惠宮被稱是鴻海集團創辦人郭台銘發跡廟，為何選這裡拜早年？他說，沒有特殊意義，已來過好幾次，選前就陪林國春到此拜廟。

據了解，郭台銘往年都是初一帶著家人「回老家」到慈惠宮拜拜，也會包10萬、20萬元香油錢，今年應該也不例外。