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整理包／武漢肺炎逾600例釀17死！陸僅剩4省市未淪陷

蔡英文吳敦義馬英九明除夕法鼓山撞鐘 大選後首同台

2020-01-23 20:25聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

農曆新年到，明天除夕夜，新北市佛教聖地法鼓山依往例開辦「除夕撞鐘」祈福，將敲響祈願世界祥和的108響法華鐘聲，包括總統蔡英文、前總統馬英九、國民黨前主席吳敦義等都將到場，由於是大選後首次難得同台，互動格外受矚目。

法鼓山表示，總統蔡英文、前總統馬英九、前副總統吳敦義除夕夜將一起出席，明晚11點後陸續到場。除夕晚10時到11時50分，由僧團代表與民眾撞鐘至105響，觀音殿開放禮佛、鈔經，11時50分至12時，由方丈和尚果暉法師與信眾代表圓滿第106響至108響。

去年蔡馬吳3人也是一起出席法鼓山撞鐘，但明天除夕夜，時空背景及政治環境都已有所不同。此次總統與立委大選，國民黨大敗，吳敦義請辭負責，蔡總統大獲全勝連任成功，明天蔡馬吳選後同台，3人的互動如何，受到矚目。

位金山的法鼓山世界佛教教育園區，已高掛起恭賀新禧的紅色喜氣燈籠，春節期間初一至初五，將結合裝置藝術、互動科技、手作分享等種種充滿禪味的體驗項目，歡迎民眾來走春。

竹藝家徐暋盛今年協助於園區的停車場接駁區、遊覽車停車區、禪堂平台區以及來迎觀音公園，以荷葉、祥雲、石窟等意象的大型竹編藝術裝置，要為民眾「築」起吉祥歡喜的年節氛圍。座落在來迎觀音公園內的合十雙手竹編，十分吸睛，雙掌合十帶有祝福、問候及尊敬之意。園區內的彌陀殿，則以新穎的多媒體互動祈願樹，讓民眾能以QR CODE的掃碼方式，將許下的心願立時化做祈願樹下的種子。

結合傳統藝術與禪法的手作體驗，在園區第一大樓，包含以鼠年結合法鼓山年度主題「培福有福」設計的版畫拓印，還有「如鼠家珍」的松鼠紙板塗鴉、「心心相應」的卡片製作。也有以茶結合禪修的「初心奉茶」，邀請走春的民眾以茶會友，一起喫茶、品茶。詳情可上法鼓山新春活動專頁

蔡馬吳明除夕法鼓山撞鐘，大選後3人首次同台受矚目。圖／報系資料照片
蔡馬吳明除夕法鼓山撞鐘，大選後3人首次同台受矚目。圖／報系資料照片
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蔡馬吳明除夕法鼓山撞鐘，大選後3人首次同台受矚目，圖為去年3人在法鼓山撞鐘同台畫...
蔡馬吳明除夕法鼓山撞鐘，大選後3人首次同台受矚目，圖為去年3人在法鼓山撞鐘同台畫面。圖／報系資料照片
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蔡馬吳明除夕法鼓山撞鐘，大選後3人首次同台受矚目，圖為去年3人在法鼓山撞鐘同台畫面。圖／報系資料照片
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吳敦義除夕夜

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