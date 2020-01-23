游錫堃拜會民眾黨被問到新潮流 柯文哲：賴清德不錯

民進黨不分區立委當選人游錫堃拜會台灣民眾黨。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

被視為角逐國會龍頭熱門人選的游錫堃今天晚上拜訪台灣民眾黨，黨主席柯文哲親自接待。席間記者問，柯文哲平常對民進黨新潮流頗有微詞，未來游錫堃會扮演調和鼎鼐角色嗎？對此柯文哲乾笑但沒多言，只說「新潮流的賴清德也不錯啊，下一題。」游錫堃則說，跟柯文哲見過那麼多次面，沒聽柯抱怨新潮流。

記者問柯文哲未來對於立法院長會傾向與哪一邊合作？柯文哲說，因民進黨單獨過半，已經沒差，政治是實力原則，不會去「假會」，民進黨單獨過半，所以都已經自己決定了，他不會多講什麼。

游錫堃今天完全未提立法院長一事，僅強調是特地來向柯文哲請益，他表示，敬佩柯文哲聲望很高，他只是來拜年就那麼多媒體，他也對柯文哲說，「我走到哪裡好像都很少媒體，今天借你的光；所謂請益就是少講話，請柯市長多開示。」

被問到未來民進黨與民眾黨如何合作，柯文哲表示，未來應是議題合作，只要合法、合理的都可以合作，他在北市府也是這樣，「有道理就幫你做，大家都希望台灣好，這都是小事，該合作就合作。」游錫堃則說，以後的合作，應該是新立法院開議後的黨團合作，日前民眾黨黨團也已經拜訪民進黨總召柯建銘，「我現在是委員，完全尊重民進黨黨團的指示。」

柯文哲隨後說，他和柯建銘是好朋友，「我當醫生的時候，他的選區服務都會拜託我，喬病房，我們是相親。」他也說，這次選舉讓他發現鄉親很重要，因為民眾黨得票率最高的就是新竹，他也讚柯建銘在立法院是一部活字典，「我跟他說有什麼需要再跟我講，我也交代（民眾黨立委）要去找老柯。」