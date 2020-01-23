影／游錫堃拜訪柯文哲 笑談「藍白拖」是打蟑螂的

民進黨不分區立委游錫堃晚上拜訪台灣民眾黨主席柯文哲，柯文哲強調和民進黨會議題合作，政治是實力原則，民進黨國會單獨過半，投票就過了，也解釋「藍白拖」是打蟑螂的，要有蟑螂才可以打。

民進黨不分區立委游錫堃（中右）拜訪台灣民眾黨主席柯文哲（中左），柯文哲強調和民進黨會議題合作，政治是實力原則，民進黨國會單獨過半，投票就過了，也解釋「藍白拖」是打蟑螂的，要有蟑螂才可以打。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 民進黨不分區立委游錫堃（右二）晚上拜訪台灣民眾黨主席柯文哲（左一），民進黨籍台北市市議員林世宗（左二）原本要坐柯主席旁邊，柯主席馬上說這樣不好看，你去坐那邊啦！讓現場笑成一片。右一為民進黨籍立委陳亭妃。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook