神隱多天出聲了 楊蕙如臉書報平安：沒有離開過台灣

「卡神」楊蕙如。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「卡神」楊蕙如涉嫌操控網軍在輿論上已告一個段落，不過神隱已久的楊蕙如昨重啟臉書，向大家「報平安」。她在臉書上表示，她沒有離開過台灣，也沒有離開大台北地區。關於各種惡意謠言或是不實指控，就將委由律師處理。

楊蕙如在臉書上說，「選戰過後一段時間，武漢病毒疫情也需要大家警慎，我想對我過度的關注應該已經可以消失，我在這邊也跟關心我的人報個平安。」

她強調，從12月至21日，她沒有離開過台灣，也沒有離開大台北地區。關於各種惡意謠言或是不實指控，就將委由律師處理。

她指出，關於對她個人的所有質疑，法律問題讓司法來決定，其他問題讓時間和歷史去判定。至於WTA台灣公開賽的部分，她表示，這是一個全世界超過十億次媒體觸及的國際賽事，所有參與的人都知道舉辦的過程有多艱辛，不容政客惡意中傷抹黑。不管是她還是公司，都會全力且主動配合司法調查，並透過法律行動還給參與者一個公道。

她也另外po文，反擊邱毅，指邱毅一直造謠她的出沒地點，卻不知道邱毅在掃街的時候她一直跟在邱毅身邊，跟了超久，「最近的距離不知道有沒有少於一公尺」。

她要諷刺邱毅，看到邱毅掃街，沿路四周的人都沒什麼人理他，真心覺得心酸，想不到新黨的政黨票得票竟然還有1%，真的好厲害！