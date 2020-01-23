武漢肺炎確診病例 美CDC漏列台灣 外交部：已修正內容

美國疾病管制暨預防中心（CDC）就「2019中國武漢新冠狀病毒」引發肺炎的疫情報告，曾於1月21日誤將台灣與中國標示為同一顏色，且在提及已有確診病例的國家時漏列台灣。

經外交部於第一時間向美方提出關切，並同步電示駐美國代表處聯繫美方相關單位洽請修正後，美國CDC的網站已於美東時間1月22日修正內容，不僅將台灣納入已有確疹病例的國家名單，在世界地圖部分也一併修正，沒有矮化我方情形。

外交部肯定美方迅速修正CDC網頁有關台灣疫情的資訊與標示，並期待台美雙方進一步深化防疫合作，攜手共同防堵中國武漢新冠狀病毒的擴散。