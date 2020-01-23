國民黨主席補選　朱立倫動向與韓國瑜態度牽動選戰格局

國民黨主席補選暗潮洶湧，除黨副主席郝龍斌已表態宣布參選，青壯世代立委江啟臣、台南市議員謝龍介也都磨刀霍霍。不過熟悉黨主席選情人士分析，新北市前市長朱立倫動向與高雄市長韓國瑜態度，將牽動最後選戰格局。

黨內人士表示，目前可能的黨主席補選參選人中，包含郝龍斌、江啟臣中的共同連結點就是朱立倫，朱最後動向，不僅牽動原昨天要宣布參選，延後表態的江動向，對已表態的郝也可能有影響；只要朱決定選，青壯派會歸隊力挺，江與郝恐都沒有拚面。

該黨內人士也指出，坐擁韓粉支持的韓國瑜，黨內實力也不容忽視，雖因投票資格限制，韓粉入黨無法影響這場選戰，但韓的影響力仍動見觀瞻。不過該黨內人士直言，韓在這次大選重傷，黨主席補選只能私下挺，若公開表態，「挺誰傷誰」。

知情人士則還原，日前江啟臣拜訪朱立倫，朱並沒有正面回應江詢問朱個人參選與否問題，只是反問青壯派要不要承擔，江才回覆確實考慮參選，會中並沒有誰勸進誰，或者是誰不選的問題，對參選與否朱仍在長考。

與郝、朱都有交情的的藍營人士分析，就目前黨員結構與2020敗選後氛圍來看，韓國瑜系統，包含謝龍介、李四川或是周錫瑋，要高舉韓家軍大旗拿下黨全都不容易，黨內現在唯一具中興之主態勢的只剩朱立倫，若朱表態要選，大局底定。