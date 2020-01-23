國民黨主席補選 朱立倫動向與韓國瑜態度牽動選戰格局
國民黨主席補選暗潮洶湧，除黨副主席郝龍斌已表態宣布參選，青壯世代立委江啟臣、台南市議員謝龍介也都磨刀霍霍。不過熟悉黨主席選情人士分析，新北市前市長朱立倫動向與高雄市長韓國瑜態度，將牽動最後選戰格局。
黨內人士表示，目前可能的黨主席補選參選人中，包含郝龍斌、江啟臣中的共同連結點就是朱立倫，朱最後動向，不僅牽動原昨天要宣布參選，延後表態的江動向，對已表態的郝也可能有影響；只要朱決定選，青壯派會歸隊力挺，江與郝恐都沒有拚面。
該黨內人士也指出，坐擁韓粉支持的韓國瑜，黨內實力也不容忽視，雖因投票資格限制，韓粉入黨無法影響這場選戰，但韓的影響力仍動見觀瞻。不過該黨內人士直言，韓在這次大選重傷，黨主席補選只能私下挺，若公開表態，「挺誰傷誰」。
知情人士則還原，日前江啟臣拜訪朱立倫，朱並沒有正面回應江詢問朱個人參選與否問題，只是反問青壯派要不要承擔，江才回覆確實考慮參選，會中並沒有誰勸進誰，或者是誰不選的問題，對參選與否朱仍在長考。
與郝、朱都有交情的的藍營人士分析，就目前黨員結構與2020敗選後氛圍來看，韓國瑜系統，包含謝龍介、李四川或是周錫瑋，要高舉韓家軍大旗拿下黨全都不容易，黨內現在唯一具中興之主態勢的只剩朱立倫，若朱表態要選，大局底定。
該藍營人士認為，若朱立倫最後決定不參選黨主席，這場選戰將是有連系支持的青壯世代的江啟臣與力主穩住黨內運作的郝龍斌對決。
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