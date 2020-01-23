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韓家軍選黨主席不利黨整合？謝龍介：相關質疑會納評估

2020-01-23 14:00聯合報 記者周志豪／台北即時報導

國民黨主席補選農曆春節過後領表，有意參選者陸續浮出檯面。甫兵敗總統大選的高雄市長韓國瑜雖已宣布不參選這次主席，但黨內韓系，甚至打著韓系旗號的人仍磨刀霍霍，讓黨內憂心黨主席選舉恐失焦成擁韓、反韓大戰。

表態考慮參選補選黨主席，被點名是韓家軍要角的台南市議員謝龍介表示，理解外界對他參選意義的解讀，也正因被貼韓家軍標籤，參選與否他仍在長考，相關質疑會納入評估。

但謝龍介也不避諱的說，春節期間將拜訪黨內要角與對關心國民黨的朋友請益，韓國瑜一定是他會拜訪對象之一。謝表示，韓即使已宣布不參選這次主席補選，仍是黨內具分量政治人物，他一定會去找韓請益。

國民黨主席補選起跑，曾在黨內掀起韓流、剛遭遇總統大選敗選的韓國瑜與韓系成員動向備受關注，除謝龍介外，兼具前主席吳敦義系統與韓系色彩的前台北縣長周錫瑋也傳動作頻頻，此外現任高雄市副市長李四川也傳遭勸進。

只不過韓國瑜從總統初選到大選過程，造成藍營知識藍與庶民藍間隙，乃至於敗選後韓粉曾一度要韓轉攻黨主席大位，都讓黨內憂心，若韓本人或韓系人馬參選黨主席，將不利國民黨敗選後整合工作。

黨務人士表示，國民黨現在才要展開敗選黨內檢討，韓國瑜是這場選舉主帥，也要負相當責任，此時沒有參選黨主席正當性，甚至派代理人參選也一樣會被解讀要棄守高雄，且韓系參選，將重新掀起總統大選期間挺韓、反韓對決，不利黨選後團結。

該黨務人士說，不管韓國瑜系統有沒有人參選黨主席，韓在這場選戰都應展現高度，不做任何表態，「這時候應愛黨勝於愛自己」。

黨內人士表示，韓國瑜總統大選落敗後，罷韓聲音正盛，現在韓應該市政多一點、政治少一點，先回復前年當選高雄市長選戰人氣；所以韓當前任務在守住高雄，這對韓的重要性也更勝參選黨主席。

不過黨內青壯派雖同意類似看法，但多認為個人風格強烈的謝龍介應不在所謂韓家軍限制範圍。台北市議員張斯綱表示，若謝有參選意願，不應片面歸為韓家軍。青年部主任蕭敬嚴也說，謝非典型韓家軍，有個人獨特特質，若因此框限他並不公平。

謝龍介也表示，國民黨現在較不受年輕人青睞，但他在黨內算與年輕人互動的還不錯，盼自己的參選能帶動年輕人願更了解、加入國民黨；但他韓也強調，他參選與否「就是0或100的選擇」，春節後就會表態。

國民黨主席補選農曆春節過後領表，有意參選者陸續浮出檯面。甫兵敗總統大選的高雄市長...
國民黨主席補選農曆春節過後領表，有意參選者陸續浮出檯面。甫兵敗總統大選的高雄市長韓國瑜雖已宣布不參選這次主席，但黨內韓系，甚至打著韓系旗號的人仍磨刀霍霍，讓黨內憂心黨主席選舉恐失焦成擁韓、反韓大戰。記者周志豪／攝影
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韓國瑜國民黨謝龍介

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