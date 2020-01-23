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【重磅快評】疫情蔓延時的人道 又被兩岸政治挾持

2020-01-23 11:45聯合報 主筆室

武漢肺炎入侵台灣，蔓延全球。二十二日，武漢封城；台灣也舉行國安高層會議，全面升高防疫。世界衛生組織（WHO）則緊急開會決定是否宣告為「國際公共衛生緊急事件」，但台灣又「被缺席」了。

蔡英文總統說，希望中國善盡國際責任，讓疫情公開透明，並與台灣充分共享疫情資訊，還呼籲WHO不應因為政治因素排除台灣，WHO要有台灣參與的空間。

但WHO的緊急會議，有武漢肺炎境外移入病例的國家，如泰國、日本、韓國、美國等，都有專家受邀與會，卻仍然獨漏台灣。

雖然美國也鼓勵WHO不要企圖排除台灣，而是要進一步納入台灣；但美國的表態，未能改變國際公共衛生政治的現實。

然而，防疫無國界，兩岸人員往來頻密，獨漏台灣，可能造成防疫缺口，不僅對台灣不公平，也不利兩岸與全球防疫。何況台灣有很好的防治經驗，拒絕台灣的貢獻，其實是全球的損失。WHO難抗北京壓力，拋不開政治考量，犧牲人道，令人遺憾。

所幸，行政院長蘇貞昌說，「相關情況政府與WHO都有聯絡，中國方面也有要求」，顯示台灣在相關疫情資訊與防疫工作上，目前尚不受影響。

證諸大陸國家主席習近平指示要及時發布疫情信息，深化國際合作；國務院總理李克強也批示及時客觀發布疫情和防控工作信息，做好與世衛組織、有關國家和港澳台的溝通協調，協作合力，防止疫情蔓延。雖然兩岸政治冰封，但大陸向台灣通報疫情訊息，接待台灣專家赴武漢考察疫情，應能說明陸方態度。

至於大陸外交部發言人所說，「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康」，聽在被拒於WHO門外的台灣民眾耳裡，心裡嘴上就不止是圈圈叉叉了。

不過，就在蔡英文呼籲WHO不應排除台灣的同一天，她的準副總統賴清德也正在大談「一九一一年創立那個中華民國已經不存在，中華民國已經在台灣新生」；務實台獨工作者的談話，呼應了蔡英文兩國論下的新史觀與新國家定位：一刀切斷中華民國歷史，「中華民國台灣」與一九四九年以前的中華民國無關。

WHO緊急會議，台灣又「被缺席」，果然是「眾所周知的原因」。北京的霸道政治，令人不滿；蔡英文的「借殼政治」，也令人無奈。至於疫情蔓延時的人道，則繼續被兩岸政治挾持中。

新型冠狀病毒感染的肺炎病例集中在湖北武漢市金銀潭醫院接受治療，感染規模恐遠大於官...
新型冠狀病毒感染的肺炎病例集中在湖北武漢市金銀潭醫院接受治療，感染規模恐遠大於官方報導。圖／法新社
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