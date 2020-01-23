【重磅快評】疫情蔓延時的人道 又被兩岸政治挾持

武漢肺炎入侵台灣，蔓延全球。二十二日，武漢封城；台灣也舉行國安高層會議，全面升高防疫。世界衛生組織（WHO）則緊急開會決定是否宣告為「國際公共衛生緊急事件」，但台灣又「被缺席」了。

蔡英文總統說，希望中國善盡國際責任，讓疫情公開透明，並與台灣充分共享疫情資訊，還呼籲WHO不應因為政治因素排除台灣，WHO要有台灣參與的空間。

但WHO的緊急會議，有武漢肺炎境外移入病例的國家，如泰國、日本、韓國、美國等，都有專家受邀與會，卻仍然獨漏台灣。

雖然美國也鼓勵WHO不要企圖排除台灣，而是要進一步納入台灣；但美國的表態，未能改變國際公共衛生政治的現實。

然而，防疫無國界，兩岸人員往來頻密，獨漏台灣，可能造成防疫缺口，不僅對台灣不公平，也不利兩岸與全球防疫。何況台灣有很好的防治經驗，拒絕台灣的貢獻，其實是全球的損失。WHO難抗北京壓力，拋不開政治考量，犧牲人道，令人遺憾。

所幸，行政院長蘇貞昌說，「相關情況政府與WHO都有聯絡，中國方面也有要求」，顯示台灣在相關疫情資訊與防疫工作上，目前尚不受影響。

證諸大陸國家主席習近平指示要及時發布疫情信息，深化國際合作；國務院總理李克強也批示及時客觀發布疫情和防控工作信息，做好與世衛組織、有關國家和港澳台的溝通協調，協作合力，防止疫情蔓延。雖然兩岸政治冰封，但大陸向台灣通報疫情訊息，接待台灣專家赴武漢考察疫情，應能說明陸方態度。

至於大陸外交部發言人所說，「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康」，聽在被拒於WHO門外的台灣民眾耳裡，心裡嘴上就不止是圈圈叉叉了。

不過，就在蔡英文呼籲WHO不應排除台灣的同一天，她的準副總統賴清德也正在大談「一九一一年創立那個中華民國已經不存在，中華民國已經在台灣新生」；務實台獨工作者的談話，呼應了蔡英文兩國論下的新史觀與新國家定位：一刀切斷中華民國歷史，「中華民國台灣」與一九四九年以前的中華民國無關。