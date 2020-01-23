春節示警！監委糾正政院 盼高齡駕駛開車前多思量

針對交通部僅以滿75歲之入門銀髮族駕駛人，作為「銀髮族駕駛關懷方案」之換照對象，監察院日前通過監委提案，糾正行政院，要求行政院督促所屬檢討改進，明日就是除夕，監委更以「希望悲劇不再發生」為標題，希望年節假期旅遊活動多，高齡銀髮族駕駛前多思量。

監委尹祚芊、楊美鈴、楊芳婉指出，經蒐集分析國外高齡駕駛人駕駛執照管理制度，交通部原規劃年滿75歲駕駛人必須通過體格檢查及認知機能檢查，方可繼續領有較短效期的駕駛執照，但最後以「簡化行政」當理由，最後僅以方滿75歲的入門銀髮族駕駛人，作為「銀髮族駕駛關懷方案」的換照對象，而已逾75歲之大宗銀髮族駕駛人則無須篩檢，如發生交通違規被記點或吊扣駕駛執照等行為時，才進行輔導管制。

調查報告顯示，根據交通部去8月資料，「銀髮族駕駛關懷方案」實施前已逾75歲之汽車駕照人數達29萬5844人，多於實施後才滿75歲者（8萬8623人），但包含交通事故造成人員當場或24小時內死亡的事故件數，以及交通事故造成人員受傷或超過24小時死亡的事故件數及肇事件數，嚴重度都遠高於實施後已滿75歲被納管的銀髮族駕駛人。

監委批評，交通部放任年逾75歲高齡駕駛人在未經體格檢查及認知機能測驗的情況下，仍可繼續持有駕駛執照並進行駕駛行為，此舉恐危及高齡駕駛人及其他用路人的交通安全，因此提案糾正行政院，並要求行政院督促所屬檢討改進。