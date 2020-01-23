國會藍白結盟？ 柯文哲大笑：藍白拖是要來打蟑螂的

對於有高達八成二的民眾支持「白藍合作」，柯文哲說，民主政治很大特色是制衡，不過也不用為了制衡而制衡，以前都開玩笑說「藍白拖是打蟑螂用的」。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

立法院新會期即將在下月開議，民進黨有意推準立委游錫堃與蔡其昌搭配正副院長的組合，儘管民進黨單獨過半，不過游錫堃依舊安排今晚前往民眾黨部拜會，尋求支持；由於民眾黨五位準新科立委昨也前往拜會民進黨團總召柯建銘，雙方互動不錯，也被外界認為是民進黨在釋出合作善意。

對此，柯文哲表示，柯建銘號稱還是立法院永遠的總召，不管是議事規則、人脈等等，他最清楚，對一個完全新的、菜鳥的五個新科立委，有些需要熟悉環境的部分還是要老柯幫忙。

柯文哲也提到，自己也知道游錫堃想要選院長，他說要來拜訪，自己是說「不用吧，你們單獨過半，你們自己投就夠了啊」，我們有沒有投你，你都會過半，何必這麼客氣，不過對方說禮貌上還是要來，那就好吧好吧，要來就來。

柯文哲說，人家要來拜訪你，難道我們說不要給人家拜訪嗎，就是禮尚往來。

對於國民黨市議員王鴻薇喊話，指藍白可以共推正副院長人選，儘管不會選上，但卻是在野黨合作的象徵。

對此，柯文哲笑說，今天選舉結果就是不關鍵少數，所以我們也不要自我膨脹，人家來拜訪你，只是表達一種善意，不要以為你真的多了不起，「拜託，他不理你，照樣投票也是過了 」。

柯文哲說，我們進國會就兩個目的，一是示範作用，新的政治文化要建立，第二個是抱持學習態度，我們在不同議題會和不同人合作，只要你講得有道理 我們也不會說一定只和國民黨或是民進黨合作，答案是都可以，只要講得出道理都可以合作。

對於有高達八成二的民眾支持「白藍合作」，柯文哲說，民主政治很大特色是制衡，不過也不用為了制衡而制衡，以前都開玩笑說「藍白拖是打蟑螂用的」。

媒體追問，誰是蟑螂？柯文哲大笑說，藍白拖合作是要打蟑螂合作，沒有蟑螂就不需要藍白拖；至於誰是蟑螂？柯文哲說，有出現再講啦，沒有出現你何必；他的態度很清楚，不同議題可以和不同政黨合作，最重要是你只要講得出道理。