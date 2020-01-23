沒人比中國更關心台健康？ 柯文哲諷：那讓我們加入WHO

對於耿爽強調「一中原則」，柯文哲忍不住譏諷，那就是你既然不聽我的話，你的健康我就不管你了。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

武漢肺炎侵台，再加上春節將屆，各縣市無不嚴正以待，台北市長柯文哲今上午前往慰問警消人員，會後受訪時談到武漢肺炎疫情，再度強調新興傳染疾病不要幻想它不會出現，因為全世界空中移動速度太快了，光是在潛伏期就在移動。

不過柯文哲也說，一旦發現，要可以迅速撲滅，就像以前防範登革熱，一個一個出現都不怕，但一下子出現20個就完了，因為沒有辦法一個個撲滅，所以他也和副市長黃珊珊說，台北市如果出現零星個案，原則上還是會集中、一個個處理。

柯文哲說，但是如果同時出現10個、20個，超過和平醫院可以應付的範圍，就會蔓延到其他醫院，因為越多醫院收治這種病人，破口越來越多。

柯文哲強調，新興傳染病一定會出現，當他出現的時候，就要迅速反應，把它封鎖在一個地方，不要讓它擴散。

此外，武漢肺炎爆發後，也讓北京政府意圖將台灣排除在世界衛生組織（WHO）的議題再度受到關注，但中國外交部發言人耿爽昨強調，沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康，但是對於對於台灣參加國際組織活動，必須在一個中國原則下，經過兩岸協商，作出合情合理的安排。

對此，柯文哲笑說「那趕快讓台灣進入WHO就好了啊」；對於耿爽強調「一中原則」，柯文哲忍不住譏諷，「那就是你既然不聽我的話，你的健康我就不管你了。」

柯文哲強調，與人為善，健康還是普世價值，用政治理由封鎖台灣加入WHO、WHA，不會讓台灣人高興，這就是為什麼你推出一大堆惠台措施，台灣還是往美國靠過去，這一定是方法上有問題，和你們講了又不服氣，那就繼續僵持下去。

對於兩岸防疫對比，柯文哲說，雖然外界常常對健保有批評，但是從日治時代開始到現在，台灣的醫療體系在全世界排名還是很進步，這個我們當醫師的都很清楚，台灣的公共防衛體系很不錯，即使是上次的SARS，相對於其他國家，台灣的SARS的防治表現還是好的，所以對台灣的醫療體系是有信心的。

柯文哲也提到，中國大陸的問題是極權國家，常常是報喜不報憂，這很容易延誤疫情，也是最大的問題。