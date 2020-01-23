邱毅指楊蕙如是起訴前出國 諷選完民進黨終於讓楊露臉

「卡神」楊蕙如（右）因關西機場事件操控網軍被起訴，引發軒然大波，左為駐日代表謝長廷。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

神隱一個多月的「卡神」楊蕙如昨在臉書報平安，強調自己12月之後沒出國，還點名前立委邱毅造謠。邱毅回應，他質疑的楊蕙如是在11月去東京，沒說她被起訴後出國。邱毅表示，楊蕙如不過是民進黨的提線木偶，選後民進黨才讓她露臉，不知現在在得意什麼。

邱毅表示，他從未說楊蕙如事發後出國躲避，他在選前記者會中質疑的是楊蕙如曾在去年11月12日至11月18日、被起訴前，飛往日本東京與駐日代表謝長廷見面；他當時還提到，楊蕙如共有3處藏身處，分別為在台東老家；台北市忠孝東路五段的易使公司；以及在新北市中和景平路的小套房，其中，新北小套房是楊蕙如最重要的秘密藏身所。楊蕙如在臉書稱「12月至昨日，沒有離開過台灣，也沒有離開大台北地區」，與他的說法沒有衝突，何來造謠。

邱毅說，楊蕙如被起訴後便神隱，直到選後才出現，很顯然民進黨幕後黑手將楊蕙如藏起來，不讓楊蕙如選前露臉。他選前連開幾場記者會，揪出楊蕙如的上線，楊蕙如只是民進黨暗黑網軍中的小咖，楊就像個提線木偶，民進黨要她躲就躲，不知道現在有何好得意。

至於楊蕙如在臉書說曾近距離看著邱毅掃街，邱毅都不知道。邱毅回應，楊蕙如說的是不是選前最後一天，自己也有看到她。當天，蔡英文總統也有車隊掃街，他的車隊先一步經過，經過一個路口等待紅綠燈時，「楊蕙如就混跡在搖旗的民進黨群眾中，迎接蔡女王的來臨。」