陳水扁見陳師孟：堅持司改正義未飛先折翼？

陳水扁臉書放上與陳師孟合照。圖／擷取自陳水扁新勇哥物語 分享 facebook

監委陳師孟的請辭風波稍歇，保外就醫中的前總統陳水扁今在臉書放出與陳師孟的合照，照片中兩人手持自己的新書《堅持》，不過，宣布退出政壇的陳水扁沒有多做發言，而是在照片上額外壓字，寫上「堅持司改正義未飛先折翼？」

陳師孟宣布請辭後，日前趁著調查報告記者會時間，公開表示請辭原因係因各方都認為他的司改理想無法成功，而自己年事已高、拚不下去，乾脆收手；並同場澄清部落格「尖尾週記」中批評司法院長許宗力袒護法官，其中一句「唯一有權力終結這場鬧劇的人，顯然打算置身事外」，其實並沒有說是蔡總統或其他人。