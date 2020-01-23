抱外孫發多少紅包？ 馬英九：跟某人論文一樣是國家機密

今天是小年夜，前總統馬英九一早依循慣例，由大姐馬以南陪同，前往住家附近的興隆市場，不過今年不是採買年夜菜，而是改發馬親筆復刻版春聯與口罩，宣導預防武漢肺炎的重要性。馬表示，市場這種地方傳染機會也比其他地方大。記者周志豪／攝影 分享 facebook

今天是小年夜，前總統馬英九一早依循慣例，由大姐馬以南陪同，前往住家附近的興隆市場，不過今年不是採買年夜菜，而是改發馬親筆復刻版春聯與口罩，宣導預防武漢肺炎的重要性。馬表示，市場這種地方傳染機會也比其他地方大。

馬英九指出，目前武漢肺炎疫情當然還沒這麼嚴重，不過預防最重要，現在已有個案進入台灣，如果真的傳染很快，因此要特別小心。

馬英九說，發春聯是為民眾祈求福與祿，發口罩是為了照顧民眾的壽。

至於今天沒有採買年菜，馬英九解釋，因為冰箱都塞滿了。往年負責採買年菜主力的馬以南也說，今年不買了，因為「沒手了啊，他（指馬英九）讓我發口罩」，提倡大家預防疫情，健康很重要。但馬以南仍透露年夜菜將由馬英九掌廚，「他很會做菜喔」。

馬英九外孫1月4日剛出生，不過馬受訪表示，過年心情沒什麼不一樣。至於馬英九要包多少紅包給外孫？馬英九說，這是屬於國家機密，「跟某人的論文一樣」。馬以南則說，「一定是他全部財產我想，但其實也沒多少」。