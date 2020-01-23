武漢肺炎？9歲陸童高雄發燒隔離 一採結果呈陰性

武漢肺炎在台出現境外移入首例後，民眾人心惶惶，高雄市昨傳出有陸客一家3口帶著發燒男童從醫院「落跑」，高雄市衛生局嚴正否認，澄清陸童快篩為A型流感，醫院未要求住院隔離，不過也透露，另有名大陸男童發燒38.5度、上呼吸道症狀，正在負壓病房隔離採檢，A、B流感快篩皆為陰性。衛生局今早表示，男童一採結果為陰性，二採結果預計今晚或明早出爐。

衛生局疾管處說，這名大陸男童跟著父母一家三口到高雄旅遊，因為發燒、咳嗽等症狀就醫，為求保險起見，才依「嚴重特殊傳染病肺炎」通報，不過目前檢驗結果為陰性，還要經過二次採檢才能完全排除。

因應武漢肺炎疫情風險升高，高雄市府21日成立流行疫情指揮中心三級開設，研訂五道防線，分別是境外阻絕、邊境管制、社區防疫、醫療體系保全、個人與家庭防護，稍晚又提升防疫層級到二級，由副市長陳雄文指揮，進行最完整的防疫整備作為。