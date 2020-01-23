楊蕙如重啟臉書否認出國 嗆邱毅：我跟在你身邊

「卡神」楊蕙如操控網軍遭起訴後神隱至今，昨晚重啟臉書，她表示，她沒有離開過台灣，也沒有離開大台北地區。關於各種惡意謠言或是不實指控，將委由律師處理。

她還嗆前立委邱毅，她曾與邱毅相聚不到1公尺，邱毅都不知道。

楊蕙如臉書自去年12月1日之後煤油再更新，昨晚才又發文向大家拜年。楊蕙如說選戰過後一段時間，武漢病毒疫情也需要大家謹慎，她想，對她過度的關注應該已經可以消失，因此她透過臉書向關心她的人報個平安。

楊蕙如表示，從12月至昨日，她沒有離開過台灣，也沒有離開大台北地區。關於各種惡意謠言或是不實指控，就將委由律師處理。

對她個人的所有質疑，法律問題讓司法來決定，其他問題讓時間和歷史去判定。

楊蕙如解釋，WTA台灣公開賽是一個全世界超過十億次媒體觸及的國際賽事，所有參與的人都知道，舉辦過程有多艱辛，不容政客惡意中傷抹黑。不管是她個人還是公司，都會全力且主動配合司法調查，並透過法律行動還給參與者一個公道。

最後她還祝新年快樂，願台灣平安。

20分鐘後，楊蕙如又貼出一篇貼文，點名邱毅。楊蕙如說，邱毅一直造謠各種她的出沒地點，卻不知道自己掃街的時候，她一直跟在邱毅身邊跟了超久，「最近的距離不知道有沒有少於一公尺。」