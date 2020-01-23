武漢肺炎疫情擴散 美國務院官員籲WHO不要排除台灣

美國國務院資深官員22日談及武漢肺炎疫情指出，鼓勵世界衛生組織（WHO）不要企圖排除台灣，而是要進一步納入台灣。

國務院一名資深官員22日舉行背景說明記者會，主題為國務卿龐培歐近日赴加州的行程與會議，媒體問及被稱為「武漢肺炎」的「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）疫情。

資深官員表示，目前跡象表明中國大陸政府理解此事的嚴重性，尤其是接近春節期間，而美國已採取措施，但仍關切中方的資訊透明度。

該官員指出，鼓勵將台灣進一步納入世衛組織，而不是企圖將台灣排除在外；現在是非常重要的時期，台灣出現武漢肺炎個案，而且也預期會出現，因為兩岸距離很近，而且來往頻繁。

媒體追問，美國如何協助台灣參與世界衛生大會（WHA），該官員回應，關於台灣被世衛組織排除在外，台灣曾是一部分，也應該繼續身為一分子；美方希望北京理解此事（指台灣參與世衛組織）的好處。

至於是否將限制武漢遊客訪美，該官員表示，與武漢當局保持聯繫，也與美國駐北京大使討論，以評估情勢，但目前未有任何正式對外宣布的消息。

美國總統川普稍早接受財經媒體CNBC採訪時，被問及美國出現武漢肺炎首例一事，川普表示，完全在控制之中，不會有問題；川普還說，他相信中國大陸國家主席習近平與中方官員會繼續告訴全世界，外界所需要知道關於武漢肺炎的資訊。

被問到是否關切中國大陸的資訊透明度，川普則回應，他和習近平的關係非常好。