馬英九外送的店家被批態度差 馬辦：勿霸凌他人

前總統馬英九在臉書、Youtube放上「賀歲片」，再次挑戰一日外送員，強調是鼠年賀歲片騰騰上映！。圖片翻攝馬英九臉書。 分享 facebook 前總統馬英九「一日外送員」短片推出後獲得熱烈的迴響，但也意外引發插曲。馬英九在短片中送飲料到一間醫美診所，雖然已由櫃臺代收後，但他還要求一定要找訂餐者出來，怪怪的舉動讓櫃臺人員質疑有何目的。在馬揭露真實身份後，診所人員驚訝不已，效果十足；不過，卻有網友因此批評診所人員的服務態度不佳，讓診所大感冤枉。

對此，馬英九辦公室表示，影片拍攝時是「隨機接單」，診所人員事先並不知道會由馬前總統送飲料，對於外送員提出「異常」的要求，診所人員有所質疑是人之常情。

馬辦強調，該診所的態度很好，對於診所人員的熱情接待，馬前總統也很開心。可能是因為影片為求戲劇效果，凸顯了當時送餐時的片段，讓部分網友產生誤解。馬辦說，非常感謝網友對馬大九短片的支持，但也呼籲大家秉持理性的態度，不要在網路上攻擊、霸凌他人，彼此尊重，歡喜過好年。

馬英九日前化身馬大九拍攝「一日外送員」短片向民眾賀歲，短片上架兩天，在馬前總統臉書上就已超過160萬次的觀看數，一舉超過去年的「一日店員」短片。網友們對於馬前總統親自騎車外送大為讚賞，紛紛表示「比當文具店員更親民」、「我也好想遇到馬大九外送」、「想要馬總統的春聯」。

馬辦22日也公布馬前總統的春節行程，從小年夜開始到大年初五，馬前總統將到各地廟宇參香祈福，並親自發送鼠年福卡給民眾。馬前總統今年的福卡正面，是一隻可愛小金鼠送上金光閃閃的金元寶，背面則是燙金的各種古體「寶」字，喜氣洋洋的金鼠福卡，要為大家討個「鼠來寶」的好彩頭，希望拿到的民眾「金鼠好運到，財源滾滾來」。