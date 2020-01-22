親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
武漢肺炎疫情增
國民黨大敗檢討
蔡英文連任總統
罷韓投票將成案
陳師孟監委辭職
政治
軍事
綜合

變身特務的小說家：間諜的歷史即是失敗史

先暖再冷高山恐降雪 一張圖看春節連假天氣

馬英九外送的店家被批態度差 馬辦：勿霸凌他人

2020-01-22 21:18聯合報 記者劉宛琳／即時報導

前總統馬英九在臉書、Youtube放上「賀歲片」，再次挑戰一日外送員，強調是鼠年...
前總統馬英九在臉書、Youtube放上「賀歲片」，再次挑戰一日外送員，強調是鼠年賀歲片騰騰上映！。圖片翻攝馬英九臉書。
分享
前總統馬英九「一日外送員」短片推出後獲得熱烈的迴響，但也意外引發插曲。馬英九在短片中送飲料到一間醫美診所，雖然已由櫃臺代收後，但他還要求一定要找訂餐者出來，怪怪的舉動讓櫃臺人員質疑有何目的。在馬揭露真實身份後，診所人員驚訝不已，效果十足；不過，卻有網友因此批評診所人員的服務態度不佳，讓診所大感冤枉。

對此，馬英九辦公室表示，影片拍攝時是「隨機接單」，診所人員事先並不知道會由馬前總統送飲料，對於外送員提出「異常」的要求，診所人員有所質疑是人之常情。

馬辦強調，該診所的態度很好，對於診所人員的熱情接待，馬前總統也很開心。可能是因為影片為求戲劇效果，凸顯了當時送餐時的片段，讓部分網友產生誤解。馬辦說，非常感謝網友對馬大九短片的支持，但也呼籲大家秉持理性的態度，不要在網路上攻擊、霸凌他人，彼此尊重，歡喜過好年。

馬英九日前化身馬大九拍攝「一日外送員」短片向民眾賀歲，短片上架兩天，在馬前總統臉書上就已超過160萬次的觀看數，一舉超過去年的「一日店員」短片。網友們對於馬前總統親自騎車外送大為讚賞，紛紛表示「比當文具店員更親民」、「我也好想遇到馬大九外送」、「想要馬總統的春聯」。

馬辦22日也公布馬前總統的春節行程，從小年夜開始到大年初五，馬前總統將到各地廟宇參香祈福，並親自發送鼠年福卡給民眾。馬前總統今年的福卡正面，是一隻可愛小金鼠送上金光閃閃的金元寶，背面則是燙金的各種古體「寶」字，喜氣洋洋的金鼠福卡，要為大家討個「鼠來寶」的好彩頭，希望拿到的民眾「金鼠好運到，財源滾滾來」。

馬英九外送員

延伸閱讀

馬英九化身「馬大九」 年初三到桃園外送金鼠福...

新埔鎮好幸運！初二起連三天 馬英九、蔡英文來...

九二共識爭議 沈富雄：蘇起已棄甲只有馬英九還...

馬英九推出「鼠年賀歲片」 再次挑戰一日外送員

相關新聞

余湘回首競選路 弱勢需求待照顧

2020-01-22 19:53

美CDC武漢肺炎地圖疑將台灣列中國 外交部要求更正

2020-01-22 18:29

柯建銘新國會出現競爭者 陳明文登記角逐黨團總召

2020-01-22 17:17

選不選黨主席 朱立倫年後對外說明

2020-01-22 17:16

邀林右昌入閣？蘇揆：有機會為國家做事也是林市長光榮

2020-01-22 17:06

【重磅快評】柯文哲點破賴清德 這4個字勝過千言萬語

2020-01-22 16:40

國民黨拚開源 中常委參選人要簽公約允交黨公職分攤金

2020-01-22 15:30

台灣確診病例恐納中國籍 衛福部：若監測到將立即抗議

2020-01-22 15:23

民眾黨今立院拜碼頭 柯建銘下馬威：黨團協商不能廢

2020-01-22 15:04

104年漏報配偶財產遭罰9萬 陳明文：已補正申報並繳納裁罰

2020-01-22 15:03

黃珊珊加入民眾黨？ 柯文哲：此時不宜

2020-01-22 14:35

陳明文漏報配偶財產 高鐵遺失300萬又被外界關注

2020-01-22 13:47

高嘉瑜發300女神車輪餅 自嘲「別叫我港湖胖虎！」

2020-01-22 13:18

陳明文：防漏報 已授權監院可主動查資產

2020-01-22 12:37

2015年財產申報不實 陳明文遭罰9萬

2020-01-22 12:36

104年財產申報不實遭罰 陳明文：授權監察院主動查核

2020-01-22 11:54

陳致中41歲生日許3願 第1願：減重5公斤、減小腹

2020-01-22 11:53

我國首例武漢肺炎確診 北市聯醫分享民眾就診SOP

2020-01-22 11:41

女醫師發小英春聯還酸韓 網：我現在生病只去榮總

2020-01-22 11:39

提沈五點給習大大 沈富雄：贏台灣民心是跟美比愛台灣

2020-01-22 11:39

徐國勇慰問空總：六台強化黑鷹8月將返台

2020-01-22 11:26

財產申報不實被罰10萬元 李雅靜：已繳完罰款了

2020-01-22 11:25

賴清德喊話要合作 柯文哲冷回「喔，朕知道了」

2020-01-22 11:08

鐵人鄭文燦過年不休假 將狂掃112間廟參香發福袋

2020-01-22 10:58

賴清德說新潮流非最大派系 柯文哲笑回：想到就害怕

2020-01-22 10:56

U值媒／阿扁「退出政壇」聲明背後真實原因

2020-01-22 10:55

財申曝光！陳明文2015年少申報保險、事業投資 遭罰9萬

2020-01-22 10:40

賴清德：新潮流不是黨內最大派系

2020-01-22 09:43

國民黨太老了？看看這些黨國大老 當年引領風騷時有多年輕

2020-01-22 09:00

民眾黨兩個太陽？ 柯：沒問題的政黨才奇怪

2020-01-22 00:11

新北新科立委／羅明才爭華城、安城快速道路

2020-01-22 00:05

新北新科立委／賴品妤優先解汐止塞車

2020-01-22 00:04

借調學界閣員 內閣動向受矚目

2020-01-21 23:11

游錫堃拜會藍綠總召 柯建銘：盼新國有新氣象

2020-01-21 20:41

被問下一步將入閣？ 林飛帆笑說：大家想像太豐富

2020-01-21 18:28

解散統促黨？內政部：解散政黨應符合一定要件

2020-01-21 18:23

立院龍頭爭霸戰 國民黨新科立委31日座談討論人選

2020-01-21 16:43

陳敏鳳指馬收政治獻金免賠？ 最高發回翻案機率高

2020-01-21 16:42

影／視察春節運輸 蘇貞昌噹台鐵：不該發生的狀況請檢討

2020-01-21 15:59
看更多

熱門文章

整理包／武漢肺炎逾400例釀9死 香港出現首宗個案！疫情、預防方法一次看

2020-01-22 21:40

武漢肺炎病毒來源確認：武漢市場非法銷售野生動物

2020-01-22 11:30

武漢肺炎源頭恐是這一味！海鮮是無辜的

2020-01-22 08:00

武漢肺炎進入美國 華盛頓州確診男子曾到武漢旅遊

2020-01-22 04:01

武漢台商發燒9天返台就醫被罵翻 中央指揮中心這樣說

2020-01-22 16:03

WSJ：台灣出現武漢肺炎病例 北京阻台灣加入世衛成焦點

2020-01-22 08:46

賴清德：1911創立那個中華民國已不存在 已在台灣新生

2020-01-22 10:47

「其實我也很怕」武漢肺炎前線醫爆哭 一線男星幫打氣

2020-01-22 09:29

武漢肺炎擴散 總統蔡英文宣布：暫停兩岸武漢旅遊團往來

2020-01-22 11:36

武漢肺炎防疫 抗SARS專家：台灣關鍵期是接下來一兩周

2020-01-22 12:26

住家臨近海鮮市場 23歲武漢肺炎病癒者講述發病及治療經過

2020-01-22 09:18

還有10團武漢團要來台玩 林佳龍：協調取消

2020-01-22 10:36

國民黨太老了？看看這些黨國大老 當年引領風騷時有多年輕

2020-01-22 09:00

破400例！武漢肺炎最新統計 確診440例死亡9例

2020-01-22 10:19

台男去過武漢生病刻意隱滿旅遊史 護理師爆氣開嗆

2020-01-22 10:22

孫大千：韓國瑜功過可檢討 但選舉證明韓國瑜大於國民黨

2020-01-22 09:00

一個口罩戴好幾天 急診女醫師戳中台灣人常犯6錯誤

2020-01-22 19:30

賴清德喊話要合作 柯文哲冷回「喔，朕知道了」

2020-01-22 11:08

陸人愛吃的「竹鼠」恐是武漢肺炎源頭！專家呼籲：不要吃野味

2020-01-22 10:16

朱立倫無意參選 江啟臣有望角逐國民黨主席

2020-01-22 02:11

武漢肺炎侵台 柯文哲批：不讓台灣參加WHO就是中國不對

2020-01-22 10:59

武漢肺炎陸確診309例9省市淪陷 武漢市施行「進出管控」

2020-01-21 22:48

「決戰點在醫院」…武漢醫護爆群聚感染 恐不再只是有限度人傳人

2020-01-22 00:26

我國首例武漢肺炎個案狀況穩定 一名接觸者現咳嗽症狀

2020-01-22 14:54

台灣首例武漢肺炎確診後 好市多、各賣場口罩民眾狂搶

2020-01-21 22:05

【重磅快評】柯文哲點破賴清德 這4個字勝過千言萬語

2020-01-22 16:40

中國最新研究：武漢肺炎病毒的宿主可能是果蝠

2020-01-22 13:24

台灣開始搶購口罩？ 藥師：別傻了！擔心反而免疫力下降

2020-01-22 14:14

武漢肺炎侵台首例確診 同機46人嚴密監控

2020-01-22 00:34

武漢肺炎延燒 專家：新型冠狀病毒幾乎等於SARS

2020-01-22 10:57

五年前就預言武漢肺炎？ 「瘟疫公司」玩家精準預測冠狀病毒2020再現

2020-01-22 14:17

武漢肺炎喚起SARS恐怖回憶 醫師曝：已做好不回家的打算

2020-01-22 13:43

台灣確診病例恐納中國籍 衛福部：若監測到將立即抗議

2020-01-22 15:23

負債400億非事實！等不到苦苓道歉 高市府下午提告

2020-01-22 16:01

武漢醫院人員全副武裝 病患錄影隨口「沒什麼大不了的」

2020-01-22 11:49

大陸男童通報疑似武漢肺炎採檢中 醫護涉不當散布疫情

2020-01-22 16:42

澳門現首宗武漢肺炎確診個案 患者曾逗留賭場

2020-01-22 11:24

黃珊珊加入民眾黨？ 柯文哲：此時不宜

2020-01-22 14:35

武漢「封城」防疫 備兩千張病床應戰

2020-01-22 00:30

疫情史上僅5次！世衛將檢視武漢肺炎 是否宣告公衛緊急事件受矚

2020-01-22 08:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top