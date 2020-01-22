余湘回首競選路 弱勢需求待照顧

媒體教母余湘過去的代表作，就是馬英九的競選廣告「準備好了」篇，估計幫馬英九增加了50萬票。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 「從來沒有機會那麼深入關心那麼多社會福利機構。」曾代表親民黨參選副總統的余湘，22日接受醒報社長專訪說，為了競選，她走訪很多社福單位，發現每個機構的需要都不相同，台灣民眾也都希望經濟能更好。此外，過去自己是老闆，參選後擔任副手，要走在宋楚瑜主席的後半步，對自己來說是很大的學習。

「過程中沒有痛苦的事情。」余湘聊到選戰說，最難忘、最開心就是跟隨扈們的相處，她還寫了一封信給他們表達感謝：「參與總統大選是生命中的意外，和你們朝夕相處卻是我生命中的驚喜，點亮了我生命中最光彩的一段旅程。」他們則對她說：「我們這裡每個人都願意幫妳擋子彈。」聽到時她覺得超感動。

弱勢需求不同

「我帶了不分區的滕西華，跑了很多社福機構，也交換了不少長照業務的意見。」余湘說，來到如大同鄉等被遺忘的部落，會發現各種弱勢的需求都不一樣，需要的資源也不相同。有些身心障礙的朋友，本來是家庭的負擔，現在他們成為家裡的經濟支柱，他們其實不需要錢，只需要穩定的工作或訂單。

余湘指出，有社福團體的沐浴車會開到偏鄉去幫老人家洗澡，很多老人家身上有插管，所以只能用擦澡，這明明是民眾的基本權利。但因為很多老人家長年沒洗澡，可以看到老人家笑得像小孩子般開心，可惜經費不夠只能買半套設備。

民眾最關心經濟

余湘從副總統的高度觀察，覺得老百姓最期望的還是經濟能變好，所以韓國瑜會因為喊出「高雄發大財」而崛起。但她也強調，韓國瑜應該好好留在高雄做滿4年，當初她還曾贊助同仁回高雄投韓一票的旅費。那時這麼希望韓能選上市長，但韓當選兩個月後就被拱出來選總統。「他可能被支持者拱糊塗了，這是我在選戰中唯一講過的重話，」余湘說。

「我希望她（蔡）跟中國能對話，因為中國的市場不能漠視。」余湘談對蔡英文的期許說，台灣怎麼可以不願意跟鄰居來往？這樣台灣人民會更苦。應該先溝通，很多問題需要時間來解決，不論是統或獨，都不是這個世代能夠解決的。（完整採訪內容另行刊登）

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