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國民黨中常會 否決中常委延選案

2020-01-22 16:46聯合報 記者王寓中／台北即時報導

圖為國民黨中常會中常委李德維。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
圖為國民黨中常會中常委李德維。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
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國民黨中常會下午討論成立改革委員會及中常委延選等黨務再造方案，其中受注目的中常委停選並延選案，由多數常委認為有爭議，最後並未通過，中常委改選原則上將照上周常會通過原則及時程，在3月7日併同黨主席補選同時改選。

中常委李德維稍早受訪表示，中常委不希望有擴權感覺，原來共識是希望早點選出主席和中常委，大多數中常委希望順利改選，任期去年十月到期，全國代表大會延到今年，絕大多數中常委不願意延後選舉，希望早日改選，基本上不會跟主席補選脫鉤。

中常委中常會

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