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【重磅快評】柯文哲點破賴清德 這4個字勝過千言萬語

2020-01-22 16:40聯合報 主筆室

準副總統賴清德一掃去年初選以來的陰霾，今接受廣播專訪暢談派系，說新潮流不是民進黨內最大派系，派系有正面的桶箍功能，還說要和台北市長柯文哲合作，柯笑裂了嘴說很害怕，又冷回賴清德「喔，朕知道了」，一派高深莫測，莫非賴清德昔日稱讚的百年難得一見政治奇才已從韓國瑜轉為柯文哲？

賴清德成也派系、敗也派系，蔡賴配勝選後公開暢談派系，派系在他口中既美化又合理化，這種說法在國民黨難得一見，在民進黨更是異類；在政權輪替成常態後，「消滅派系」其實一度是藍綠的交集，2008年馬英九提名監察委員遭到黨內立委杯葛，馬才決定兼任國民黨主席，踏出消滅派系第一步，可惜未竟全功。

民進黨更在陳水扁執政時就高喊說要消滅派系，2004年民進黨全代會還熱烈討論，新潮流舌戰各派系，三寶之一的立委林重謨還把派系比擬成色情業，說私娼滅不了，至少要滅公娼，傳誦一時，但後來也不了了之；四年前蔡英文當選總統並兼任民進黨主席，她也公開宣示要解散派系，但派系不僅沒解散，反而更活躍，蔡英文還卻成了「英系」的頭目。 

消滅派系確實不易，唱唱高調無可厚非，但很難做到，蔡英文能夠順利連任，也得力派系運作，讓她在黨內初選得以占盡先機，但她絕不至於公開讚頌派系，像賴清德這樣正面評價派系確是罕見，不過，深窺其內容，不難發現賴清德欲複製蔡英文經驗攻取2024的旺盛企圖。

賴清德先是否認新潮流是民進黨的最大派系，接著又推崇派系有正面的桶箍功能，不然支持者就散了，但派系得要把國家利益擺在前面才行，而顯然的矛盾是，新潮流不是黨內最大的派系嗎？如果不是，難道是英系？

新潮流之大，市井皆知，滿朝盡是新系盤據，賴清德的說法只是想減少新潮流的打擊面，減少爭取2024的阻力，賴清德不明說，卻巧妙地把英系拱在前面，蔡英文也不便再說什麼，何況他已說了，派系有正面桶箍功能，英系也拿他沒轍，賴清德出此暗招，蔡英文只能點滴在心頭。

最精彩的還是柯文哲的反應，賴清德說新潮流不是黨內最大派系，也沒有那麼可怕，還說未來和民眾黨是有競爭也有合作，不用因此打為敵人，柯忍不住連講四次「很可怕」，至於是否有意願合作？柯回覆「喔，朕知道了」；柯文哲即興演出點破賴清德辛苦半天的鋪陳，並傳遞兩個訊息：一、新潮流是最大派系而且很可怕，二、不光你賴清德要選，我柯文哲也要選2024。  

柯文哲直率又白目，賴清德那套借東說西、迂迴繞道的說法很容易被柯打槍，賴清德說新潮流不是最大派系，柯就要他說出那個派系比新潮流還大，賴清德說要和民眾黨合作，當然是以民進黨為主，柯又豈能接受，一句「朕知道了」勝過千言萬語，賴清德還真是一時之間佔不到柯的便宜，只能抱緊新潮流的桶箍。  

準副總統賴清德說新潮流不是民進黨內最大派系，沒有外界講得那麼可怕，台北市長柯文哲...
準副總統賴清德說新潮流不是民進黨內最大派系，沒有外界講得那麼可怕，台北市長柯文哲笑說：「很可怕，我想了就很害怕」。記者余承翰／攝影
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賴清德民進黨柯文哲蔡英文

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