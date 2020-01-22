104年漏報配偶財產遭罰9萬 陳明文：已補正申報並繳納裁罰

民進黨立委陳明文2015年因少申報配偶廖素惠財產，遭監察院認定申報不實，陳明文回應，已向監察院補正申報並繳納裁罰完畢。圖／聯合報系資料庫 分享 facebook 根據監察院最新一期「廉政專刊」公布公職人員財產申報相關資料，民進黨立委陳明文2015年因少申報配偶廖素惠財產，遭監察院認定申報不實，去年9月26日遭罰緩9萬元，陳明文回應，已向監察院補正申報並繳納裁罰完畢。

陳明文今天上午回應，2015年因疏忽漏報的保單金額大約新台幣333萬848元，事業投資部分則是廖素惠胞弟生前的投資，因胞弟過世後由廖素惠繼承，但期間忙著處理胞弟後事沒有詳查造成漏報疏忽，總計18萬7630股。

陳明文表示，目前他已主動簽署「介接（定期財產申報資料）授權書」，授權監察院能主動查核陳明文及廖素惠所有於金融機構出入的財產，避免再次發生類似漏報罰款的狀況。