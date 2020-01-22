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武漢肺炎「數字非常可怕」 抗SARS專家：台關鍵期在此時

直播／武漢肺炎疫情最新進度 疾管署說明

武漢肺炎疫情加溫 松機嚴陣以待

2020-01-22 14:05攝影中心 記者林伯東／台北即時報導

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，國內確定出現首例確診病例，松山機場的入境旅客紛紛戴上口罩自我照護，松山機場電子看板顯示防疫資訊，提醒國人前往大陸武漢注意防疫。

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，松山機場電子看板顯示防疫資訊，提醒國人前往大陸武漢...
武漢新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，松山機場電子看板顯示防疫資訊，提醒國人前往大陸武漢注意防疫。記者林伯東／攝影
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武漢新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，松山機場地勤人員與旅客紛紛戴起口罩，防止疫情擴散。...
武漢新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，松山機場地勤人員與旅客紛紛戴起口罩，防止疫情擴散。記者林伯東／攝影
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武漢新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，松山機場旅客紛紛戴起口罩。記者林伯東／攝影
武漢新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，松山機場旅客紛紛戴起口罩。記者林伯東／攝影
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武漢新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，松山機場旅客紛紛戴起口罩。記者林伯東／攝影
武漢新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，松山機場旅客紛紛戴起口罩。記者林伯東／攝影
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武漢新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，松山機場旅客紛紛戴起口罩。記者林伯東／攝影
武漢新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，松山機場旅客紛紛戴起口罩。記者林伯東／攝影
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松山機場疫情

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