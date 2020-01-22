落實改革委員會建議 國民黨不排除4月開臨時全代會

國民黨中常委將改選，但是否與黨主席補選併選仍待下午拍板。知情人士表示，有中常委認為，「改革委員會」中包含組織改造等案，可能牽涉黨章修改，黨若要徹底改革，應等改革委員會所建議的黨章修改項目都完成後，再進行改選。

對於相關發展，黨務人士表示，下午交由中常會裁決，若確定脫鉤，4月將召開臨時全代會完成黨章修正，後再決定中常委改選期程；若仍與主席補選併選，改革委員會中有關修改黨章建議，將等7月全代會再作調整。

國民黨下午中常會將討論中常委改選期程與作業細則，但原本前主席吳敦義卸任時規畫中常委改選要與黨主席合併選舉，近日再出現變數。

黨務人士表示，合併選舉不僅可以節省黨務經費，基本上也就是該怎麼樣就怎麼樣，3月改選中常委，7月修黨章推動改革。

但黨務人士也證實，有中常委認為，改革委員會可能會對常委產生方式有不同意見，必要時還要修改黨章，在這樣的情況下，若3月就改選常委，一任兩年，新黨章規定要到2021年9月再改選中常委時才能落實，不盡合理。