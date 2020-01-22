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武漢肺炎「數字非常可怕」 抗SARS專家：台關鍵期在此時

直播／武漢肺炎疫情最新進度 疾管署說明

如影隨形愛台灣聯盟與國民黨保全發生推擠

2020-01-22 13:44攝影中心 記者蘇健忠／台北即時報導

如影隨形愛台灣聯盟總召集人黃正忠中午率領群眾聚集國民黨中央黨部前，抗議身為黨員的他無法參加黨主席選舉，並與國民黨保全發生推擠。

如影隨形愛台灣聯盟總成員中午聚集國民黨中央黨部前，與國民黨保全發生推擠。記者蘇健...
如影隨形愛台灣聯盟總成員中午聚集國民黨中央黨部前，與國民黨保全發生推擠。記者蘇健忠／攝影
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如影隨形愛台灣聯盟總召集人黃正忠（中）中午率領群眾聚集國民黨中央黨部前，抗議身為...
如影隨形愛台灣聯盟總召集人黃正忠（中）中午率領群眾聚集國民黨中央黨部前，抗議身為黨員的他無法參加黨主席選舉。記者蘇健忠／攝影
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國民黨保全

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