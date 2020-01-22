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不收割！ 環狀線通車典禮 侯友宜要邀這4人

2020-01-22 13:40聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

新北環狀線日前由雙北市長侯友宜、柯文哲宣布，將在1月31日正式通車並舉辦通車典禮，新北市長侯友宜今早在市政會議指出，要邀請當年為捷運奉獻的所有人都到場。新北捷運局指出，目前規劃朱立倫、周錫瑋、郝龍斌、馬英九4人到場。

新北環狀線將在31日上午10點於新北環狀線十四張捷運站辦理通車典禮，由雙北市長侯友宜、柯文哲共同主持，當日上午不對外開放試乘，下午2點起正式營運，並規畫一個月免費營運期，3月1日開始正式收費。

侯友宜說，環狀線要感謝中央、地方等行政長官，也要感謝前市長朱立倫，以及所有得夥伴，好的捷運能讓市民使用，並帶動新北市發展，記得要學著感謝別人，通車典禮要邀請曾為這條捷運奉獻的人到場，要當面表達感謝。

環狀線自19日進行試營運，侯友宜說，感謝新北捷運局的辛苦，以及台北捷運公司、捷運局的配合，3天試程大約有10萬多人次，小缺失每天都會開會逐一改善，像是接駁公車轉運會慢慢緩進，等民眾習慣搭捷運後，再調整公車。

侯友宜表示，環狀線沿線的都市更新、招商、觀光推廣、美食介紹都已經啟動，希望讓大家更了解環狀線，使環狀線更普及化，接下來過年這段時間，還是不能鬆懈，必須了解環狀線使用情況。

侯友宜也說，環狀線的興建是很多人功勞，絕對不是單一現任市長，他2010年就在新北，見證環狀線規劃到設計、興建，以及第一期完成，這10年感謝參與的同仁，包括捷運局老朋友們，工務局、交通局都是第一線作戰夥伴。

新北環狀線將在1月31日正式通車並舉辦通車典禮，新北市長侯友宜今早在市政會議指出...
新北環狀線將在1月31日正式通車並舉辦通車典禮，新北市長侯友宜今早在市政會議指出，要邀請當年為捷運奉獻的所有人都到場。記者王敏旭／攝影
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新北環狀線日前由雙北市長侯友宜、柯文哲宣布，將在1月31日正式通車並舉辦通車典禮...
新北環狀線日前由雙北市長侯友宜、柯文哲宣布，將在1月31日正式通車並舉辦通車典禮。圖／報系資料照片
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捷運侯友宜

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