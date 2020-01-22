高嘉瑜發300女神車輪餅 自嘲「別叫我港湖胖虎！」

「港湖女神」高嘉瑜（中）順利當選台北市南港、內湖立委，「兩點車輪餅」廖老闆（右）今中午發送300個女神車輪餅慶祝。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

「港湖女神」高嘉瑜順利當選台北市南港、內湖立委，「兩點車輪餅」廖老闆今中午發送300個女神車輪餅慶祝，高嘉瑜也到場發送。因車輪餅是女神圖案，廖老闆親自手繪成翻白眼Q版圖樣，還說考慮過唱歌版本，但怕被高嘉瑜罵，高嘉瑜在旁連說「我不會」，還自嘲「不要叫我港湖胖虎就好！」

「高嘉瑜後援會-港湖女神」臉書粉專昨日發文宣布，為了慶祝嘉瑜當選，內湖的車輪餅店老闆自製印有港湖女神肖像的車輪餅，要送給大家吃，限量300顆，發完為止，高嘉瑜也會親自到場發送。

高嘉瑜表示，老闆很有創意，設計出女神車輪餅，在這次選舉成功創造話題，也希望能夠跨界合作行銷，宣傳我們在地的美食。

高嘉瑜說，她當選之後，老闆也很好心，說他也很開心，為了要感謝大家，主動說要送車輪餅給大家吃，一起來分享女神車輪餅的喜悅，女神版是限定珍珠奶油口味，如果其他口味也想要有女神的烙印也可以跟老闆講，可以送給心目中的女神，是一個很有創意、很棒的行銷。

兩點車輪餅廖老闆表示，女神圖案是他設計的，當時就想說比較可愛，本來想用唱歌的圖案，手拿麥克風，但「應該會被妳（高嘉瑜）罵」，因此改採Ｑ版圖像，覺得翻白眼的也蠻可愛。至於女神車輪餅未來會不會持續販售？老闆說要看高嘉瑜是否授權。

高嘉瑜原定要辦謝票演唱會，高嘉瑜說她目前燒聲還沒痊癒，接下來過年後立法院即將開議，要等問政告一段落，立法院第一個會期結束之後才來辦演唱會，大家心情輕鬆，喉嚨比較好，才能夠用最完美的狀態來呈現給大家。

「港湖女神」高嘉瑜（左）順利當選台北市南港、內湖立委，「兩點車輪餅」廖老闆（右）今中午發送300個女神車輪餅慶祝。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook