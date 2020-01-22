104年財產申報不實遭罰 陳明文：授權監察院主動查核

根據監察院最新一期「廉政專刊」公布公職人員財產申報相關資料，民進黨立委陳明文2015年因少申報配偶廖素惠的3筆保險及1筆事業投資，遭認定是申報不實，去年9月遭罰緩9萬元，對此陳明文回應，為避免日後再有類似漏報問題，已主動簽署「介接(定期財產申報資料)授權書」。

陳明文表示，2015年的財產申報漏報被罰9萬主要是因為廖素惠有3筆保單漏報與1筆事業投資漏報，保單漏報的金額大約333萬848元新台幣，事業投資部分則是廖素惠從她胞弟死亡後繼承而來，總計18萬7630股。