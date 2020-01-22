我國首例武漢肺炎確診 北市聯醫分享民眾就診SOP

國內首例武漢肺炎病例確診，在防疫工作上，民眾就診篩檢有什麼SOP？台北市立聯合醫院副總院長璩大成稍早受訪表示，就防線來講，民眾不外乎從急診、門診、或已收住院三方向，主要先了解患者的症狀，提高警覺，也呼籲民眾自己報告說從哪裡回來、曾經去過哪裡、有接觸到什麼可能疑似或已確診的人，可幫忙醫護人員更清楚界定。

璩大成表示，這次第一例個案不是在社區裡面被發現，是在機場檢疫就被發現，直接被收治到隔離醫院，這在中華民國歷史上是沒有發生過的，雖然機上的人要被隔離，但這位首例完全沒有進到社區，會減少多少傳播力，可以想像要登機篩檢有多大的功力，這是我們一大進步。

璩大成說，目前國家級中央指揮中心已經開設很久了，多次開會，不斷依據大陸疫情做調升，以聯合醫院為例，對防疫也有點經驗，提早做了很多演練和防疫措施，特別強調兩件事，第一是同仁的防護要做好，呼籲大家配戴普通舒適的口罩就夠了，同時醫院清潔人員是外包的，這群人要好好照顧、裝備他們。