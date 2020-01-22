女醫師發小英春聯還酸韓 網：我現在生病只去榮總

在高雄執醫的女醫師劉宗瑀昨天在個人臉書「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu粉絲團」貼出蔡總統的春聯，歡迎民眾過年前索取，不過她在標註中影射如果高雄市長韓國瑜得乳癌，她一樣會幫他看病的，引來網友側目，有人批她沒有醫德，但也有人有說韓粉輸不起，淡江大學蘭陽校園教授兼政經系主任包正豪甚至用「幹」來形容劉醫師。劉宗瑀回覆網友問她這篇文會不會刪？她說「不會」。

劉宗瑀昨天在臉書留言：「因為這樣，所以..，拎祖母要來更用力發放小英總統春聯跟現金福袋包唷！過年前門診時間歡迎大家來索取！」，文未標註 #憨粉貢獻惠我良多 #我愛憨粉憨粉愛我、憨粉婆婆你放心（握起雙手）、我看診超專業的（眼光閃閃），就算憨苟瑜得乳癌我一樣會幫他看病的唷（啾咪）。

包正豪對劉醫師的留言很感冒，指有些職業，有些人，就算有政治立場，還是要稍微收斂一下，因為這類人這類職業，理當沒有政治立場，但就是有TMD爛東西，不懂這個道理。他在文末還標註垃圾、王八蛋。

有網友感歎，現在看病還得區分顏色，呼籲政府趕緊把各大醫院、診所...等區分顏色吧！為什麼總有這種沒醫德的醫生？高雄還特別多，還以為是小學生發文；更有人說，他現在生病只去榮總，他已經不信任其他醫生了，一場選舉看到了人性的醜陋和道德的淪喪！