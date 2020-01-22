防範武漢肺炎 要趕快去施打流感疫苗及鏈球菌真正原因

武漢肺炎疫情升高，加上年節返鄉人潮互動增加傳染機會，衛生醫療單位建議民眾快去打流感疫苗，長輩也要施打肺炎鏈球菌疫苗，可避免一旦爆發疫情時的混淆誤判，而且有助於降低重症感染機會。

注射流感疫苗是針對防範A型及B型流感的病株，與武漢肺炎病毒不同，但宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，依過去SARS疫情經驗，初期症狀與感冒類似，民眾因為擔心，一有上呼吸道等症狀就馬上往醫療院所跑，造成診間大爆滿；如果民眾曾經有施打過流感疫苗，請先告知醫護人員以避免混淆，有助於加速判別病情，疏解就診人潮。

宜蘭縣政府今天上午針對防範武漢肺炎召開跨局處防疫分工會議，縣府要求曾經往返大陸的台商或遊客若是在14天內，出現發燒等上呼吸道不適症狀，請趕快就醫；為了加強防範，病人就醫掛號時就應該先說明這段時間曾往返大陸，千萬不要在候診間趴趴走，擔心造成傳染機會。

針對75歲以上長者，一輩子可以免費施打一次肺炎鏈球菌，如果要到醫療院所自費施打的費用約3000元。衛生局表示，武漢肺炎的死亡個案大多是「多重感染後造成器官衰竭死亡」，雖然沒有證據顯示肺炎鏈球菌疫苗可預防武漢肺炎，但是有助於降低重症感染死亡的風險。