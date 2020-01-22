藍營縣市長納改革委員會 侯友宜：會做好自己的角色

國民黨中常會今天將討論攸關黨再造的成立「改革委員會」案，其中15名執政縣市首長為當然成員，新北市長侯友宜說，感謝大家關心黨務事情，在哪一個位子上，就是哪一個位置的角色，他一定會全力地把自己的角色做好。

侯友宜說，每一個人要把自己的角色扮演好，那只要角色扮演好、做好自己的角色，盡自己一份之力，然後在團隊內集所有團隊的力量，就能往前走。