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敗選請辭基隆主委 黃希賢批同志：黨落難時你們在哪？

2020-01-22 11:30聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

國民黨2020選舉敗選，繼台北市黨部主委黃呂錦茹率先請辭，基隆市黨部主委黃希賢，今早也宣布跟進，成為第8個請辭的市黨部主委。黃希賢說，他很欣賞在這個時候用力檢討別人、大聲疾呼改革的這些同志們，但試問，黨之前面臨困難，落難的時候「你們在哪裡？」

黃希賢上午在國民黨基隆市黨部開記者會，宣告他已經完成了階段性的任務，他願意為總統及立委在基隆的敗選負起政治責任，希望中央能讓更有能力的人、更願意承擔的人來承接。基隆市議會議長蔡旺璉得知消息，急忙趕來關心，被問到是否有意接主委，他搖搖手，表示沒意願。

黃指出，基隆市黨部前年有2個多月沒有人願意來承接主委，前年4月他選擇這個跳火坑，本以為可以為黨拋磚引玉、但是事實證明，觀望者眾、利益算計者眾，真的令人失望，

近日來對於敗選的檢討以及對於過渡主席選舉也是沸沸揚揚，他認為，在此戰敗之際，黨內同志本是一家人，更需要包容、安撫、相互取暖，近日來這些攻訐、加深內傷之事端，只會令人民唾棄。

黨應該加速撫平、療傷，為了下一場民主戰役儲備能量，而對任何一位敗選團隊成員或是落選的同志在此刻需要的是安慰與鼓勵，而不是一堆事後噴口水的諸葛們，所謂持家才會知道米油鹽醬醋茶，此刻真正需要的是勇敢站出來承擔、有執行力、願為本黨無私奉獻犧牲的人，然後全力支持他領導下團結一致、共赴黨難。

另一方面，他很欣賞在這個時候用力檢討別人、大聲疾呼改革的這些同志們，但試問，黨之前在面臨困難的時候、一開始落難的時候「你們在哪裡？」看看民進黨的黨員、黨職、公職人員對他們的黨，這個母體的貢獻、清晰可見，「請問本黨的這些同志們你們做了嗎？」

國民黨2020選舉敗選，基隆市黨部主委黃希賢，今早宣布請辭主委。記者吳淑君／攝影
國民黨2020選舉敗選，基隆市黨部主委黃希賢，今早宣布請辭主委。記者吳淑君／攝影
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基隆同志黃希賢

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