財產申報不實被罰10萬元 李雅靜：已繳完罰款了

高雄市議員李雅靜被監察院認定財產申報不實，被罰10萬元。李雅靜表示，這是去年的事，她已經繳完罰款了。

李雅靜說，她記得汽車的事，車子是媽媽名下，因為都是她在開，妹妹幫忙申報時以為車子是她的，就報在她的名下。