賴清德喊話要合作 柯文哲冷回：喔，朕知道了

準副總統賴清德今接受廣播專訪時提到，民眾黨進入立院之後，有責任讓國家進步、社會發展，未來和民眾黨是「有競爭也有合作，不用因此打為敵人」，另還提到新潮流不是黨內最大派系，是其他的，還說新潮流沒有那麼可怕。

對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲今受訪時忍不住狂笑回問「不然現在民進黨最大派系是哪一個？」，你們應該要立刻追問賴清德「請問賴副總統，民進黨內現在最大怕派系是哪一個」。

對於賴清德稱「新潮流沒有那麼可怕」，柯文哲則是忍不住連講四次「很可怕」，怎麼會不可怕，很可怕，「我想了就很害怕」。

柯文哲還說，賴清德哪壺不提提哪壺，新潮流不是民進黨最大派系，那自己就想問了「不然是哪一派最大」。

對於賴清德喊合作，柯文哲說，也還好啦，他就已經當到副總統了，難道他說我們不要合作，要把你殲滅嗎，他也不會講這種話，就是講他該講的。

至於是否有意願合作？柯文哲說，「我的態度就是，喔，我知道了」，「朕知道了」。