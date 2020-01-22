武漢肺炎拉警報！高醫實地防疫演練出現疑似病患SOP

台灣出現首例確診「武漢肺炎」，全國醫護體系都戰戰兢兢。高醫大附設醫院今天上午舉行「防範嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）實地防疫演練」，模擬發燒病患前來急診時，應該有的防疫作業SOP流程。只要一發現有武漢旅遊史的發燒個案，就會將疑似病例送至急診負壓區，緊接著透過室外運送通道，一路送往負壓隔離病房，進行後續的治療。

中國武漢肺炎已被衛生福利部新增為第五類法定傳染病「嚴重特殊傳染性肺炎」，且病例持續擴增至鄰近的日本、南韓、泰國等。台灣昨也證實一名自武漢返國的女台商感染新型冠狀病毒，中央已成立中央流行疫情指揮中心備戰，高醫也在第一時間啟動防疫機制，進行實地演練。

「您發燒幾天了？您的職業是？最近有到哪裡旅遊嗎？最近有接觸動物嗎？同辦公室的人有發生這樣的症狀嗎？」現場第一線檢傷人員會詢問急診發燒病患這些問題，包括簡單的T（旅遊史）、O（職業史）、C（接觸史）、C（群聚史）。只要一發現發燒，高醫會將疑似病例送至急診負壓區，緊接著透過室外運送通道，一路送往負壓隔離病房，進行後續的治療。

「千萬不要隱匿旅遊史！」高醫副院長吳登強呼籲，民眾出入公共場所配戴口罩，若近日有前往中國武漢地區，返國14日內，出現發燒或類流感症狀，應主動告知醫護人員以供確切診斷。

高醫院長侯明鋒表示，高醫每年都會進行多次新興傳染性疾病防疫演練，這次為了防範武漢肺炎在春節期間擴散，特別在春節前夕加開演練，加上今年流感疫情同時盛行，考驗著檢傷人員的分流程序。檢傷人員均穿戴個人防護裝備，運輸完病患之後，所有接觸人員均需自主健康管理並列冊紀錄，高醫負壓隔離病房有15床，如啟動防疫工作將配合主管機關調配。