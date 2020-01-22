有意角逐國民黨主席？江啟臣： 1月31日前會有答案

國民黨角逐2020總統失利，世代銜接與團隊翻新的呼聲高漲，其中被視為青壯世代領頭羊的朱立倫與江啟臣都被點名承擔。江啟臣今天表示，在國民黨改造過程絕不會缺席，但必須思考放在哪一個位置最能發揮功能，1月31日前領表日到期會有答案，趁過年多請益，好好思考。

江啟臣指出，國民黨在目前大環境與選後必須要檢討，但檢討不是技術的檢討，必須貼近大環境改變與時代改變，涉及的不是過去選後的選戰策略或是選舉技術上的檢討，應該是整個黨的結構性改變、改造的檢討，這絕對是年輕黨員與中生代的責任，必須檢討、改變、改造，重新找回人民對國民黨的支持與信任。

江啟臣說，國民黨中生代與黨員都有一致看法，面對黨的危機與處境，大家要設法站在一起共同努力，至於在什麼位置上可以討論分工，重點是大家務必要當成是扛起的責任，重新找回人民對國民黨的支持與信任，作為一個最大的目標。因為黨的改變、改造及改革的工程不是一蹴可成，也並非一夜可完成，必須有些階段，這些階段需要大家共同參與。

江啟臣說，他確實在思考是否要參選黨主席，但必須很慎重思考他目前的角色與當下工作，兩者之間如何調配，且整個黨未來應該走什麼方向？不是每個人都可以擔任黨主席，因為黨主席只有一個，但大家在改革路上應提出什麼想法與建議，他一直都在思考沒有停過，主席的改選有其必要，因選戰結束後總要有人負起責任。他強調，會認真思考自己在改革過程中要放在哪個位置，發揮最大的貢獻，「既然這是我的責任，個人不會缺席國民黨改變、改造的工作」。