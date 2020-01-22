鐵人鄭文燦過年不休假 將狂掃112間廟參香發福袋

明天就是小年夜開始展開春節7天連假，桃園市長鄭文燦今天向市府員工辭歲，逐一發放鼠年特製福袋，受到市府員工熱烈歡迎，號稱「鐵人市長」的鄭文燦按往例，今天過年期間將到桃園市內各宮廟參香，並公布過年小年夜到初九將連掃112個宮廟參香、發福袋，他說，過去5年過年期間都是這樣度過，今年也不例外，要把握與市民互動的機會，跟大家拜年。

鄭文燦今天在秘書長黃治峯、副秘書長邱俊銘陪同下，從一樓開始逐一向市府清潔人員、各局處員工辭歲賀年，每到各樓層各局處員工都準備好口號齊聲向市長拜年，處處洋溢過年的喜氣氛圍，鄭文燦也樂得開懷，向員工們介紹今年發放的福袋巧思，希望大家都能過好年。

鄭文燦說，今年市府發放的鼠年福袋以護身符為概念，結合閩南、客家與原民等元素印製圖騰，象徵桃園為多元族群文化融合的城市，並寫上鼠年春聯「民和年豐」字樣，再來往年都是黏貼10元，今年改黏貼1元硬幣，主要是因為多做了一個「桃園福」御守，因此成本拉高，最近發放都蠻受到市民的喜歡，希望可以為桃園市民帶來幸福美好的一年。

市府秘書處長顏子傑說，今年鼠年福袋有一個印製「桃園福」字樣的御守，御守內有夾層，可以讓市民朋友在參香拜廟之後，將求得的籤或符放在御守內，並直接在廟內過香爐保平安，鄭文燦市長也將在參拜各宮廟時發放福袋，市民朋友拿到特製御守之後都能好好運用。

市府今天也公布鄭文燦市長春節參香行程，從明天小年夜開始一路跑到大年初九，總計將有112間宮廟，涵蓋桃園13個行政區，鄭文燦說，112間宮廟參香行程可能會視狀況還會增加一點，由於為鐵人行程，他也請局處首長只要各陪一天就好，不然太辛苦。